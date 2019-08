Top 3 con giáp đón hỷ sự, may mắn nối tiếp may mắn trước 2020

Tuổi Mùi

Tuy không quá thông minh và khôn khéo nhưng tuổi Mùi lại luôn gặp may mắn trong cuộc sống và sự may mắn đó dường như được nhân lên gấp đôi trong thời gian 6 tháng tới.

Nhờ có quý nhân phù trợ nên công việc của tuổi Mùi dường như luôn diễn ra suôn sẻ, không gặp phải trở ngại gì quá lớn nhưng cơ hội thăng tiến lại rộng mở.

Nếu đang ấp ủ ý định kinh doanh thì đây là cơ hội tốt của người tuổi Mùi. Tuy nhiên, dù được thần tài và thần may mắn chiếu cố nhưng trước kế hoạch, bản hợp đồng đầu tư nào, tuổi Mùi cũng cần phải thận trọng, cân nhắc kỹ càng nếu không mọi thứ sẽ đổ sông, đổ bể.

Ảnh minh họa. Tuổi Dậu



Đa số những người tuổi Dậu rất thông minh, có ý chí cầu tiến, không chấp nhận đầu hàng trước số phận và không muốn thua thiệt trước bất kỳ ai. Dù ở trong hoàn cảnh nào, họ cũng sẽ nỗ lực thay đổi bản thân để thích ứng với môi trường sống đó.

Tuổi Dậu sẽ có vận may lội ngược dòng, trong những thời gian tới, nhờ đó mà bạn thuộc con giáp may mắn 6 tháng cuối năm 2019. Cụ thể, từ giai đoạn này trở đi, tuổi Dậu dù có làm bất kể việc gì cũng đều rất may mắn, thuận lợi do được thần tài và quý nhân giúp đỡ. Ngoài ra, tuổi Dậu sẽ có nhiều cơ hội để làm giàu, thăng tiến trong sự nghiệp và nếu biết cách nắm bắt cơ hội, bạn sẽ biết đổi vận thực sự là như thế nào.

Tuổi Hợi

Trời sinh tuổi Hợi là những người sống tình cảm, biết làm ăn và luôn sống dĩ hòa vi quý với tất cả mọi người.

Trong số những con giáp, tuổi Hợi được xem là người được trời ban nhiều phúc lành nhiều nhất, họ thường không lo lắng về vật chất nhưng lại sầu muộn về tinh thần. Trong đời của tuổi Hợi, sẽ có những lúc suy nghĩ về tình cảm nhưng chưa một lần lo lắng về cơm áo gạo tiền.

Tử vi học có nói, trong năm Kỷ Hợi 2019 này, nhiều người cho rằng tuổi Hợi sẽ gặp những điều không may, nhưng trên thực tế có những người lại thành công vang dội khi bước vào năm tuổi. Trong vòng 6 tháng tới đây, những người tuổi Hợi sẽ được quý nhân phù trợ và được thần tài chiếu cố không ngừng.

Ngoài ra họ sẽ gặp được cơ hội làm giàu, có thể đổi đời trong năm nay. Đối với những người chưa thể tạo dựng sự nghiệp ổn định thì sắp tới đây sẽ có quý nhân đưa đường dẫn lối giúp họ thăng hoa trong công việc, kéo theo tài vận dồi dào trước khi bước qua năm 2020.

Tuổi Thân

Trời sinh tuổi Thân là những người chịu thương chịu khó, biết tập trung làm ăn, và không ngừng nỗ lực cố gắng để xây dựng cuộc sống yên bình. So với những người khao khát làm giàu thì tuổi Thân không quá tham vọng trong chuyện đó, họ chỉ phấn đấu để có được cuộc sống sung túc, đủ đầy không thiếu thứ gì.

Đa số những người tuổi Thân đều không được sinh ra trong gia đình giàu có nhưng họ lại có bản lĩnh tự tạo ra vinh hoa cho bản thân mình.

Tử vi học có nói, trong năm Kỷ Hợi 2019 này, tuổi Thân sẽ được thần tài và các vị thần may mắn chiếu cố nồng hậu. Không phải vào những thời gian đầu năm mà từ giữa năm trở đi, vận may của tuổi Thân mới thật sự lội ngược dòng.

Những tháng cuối năm, tuổi Thân chỉ cần bình tĩnh nắm bắt mọi cơ hội tốt trong công việc, cuộc sống thì họ sẽ có khả năng đổi đời. Bên cạnh đó, trước khi bước qua năm 2020, tuổi Thân sẽ tìm được đường đi mới trong sự nghiệp, hay thậm chí tìm được mỏ vàng giúp họ có được cuộc sống thịnh vượng vào những năm sau.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo