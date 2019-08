Tháng cô hồn: 12 con giáp làm ngay điều này quét sạch vận đen, tài lộc bừng nở

1. Tuổi Tý: Trong tháng cô hồn, người tuổi Tý ban ngày nên mở cửa sổ, để cho căn phòng càng đón được nhiều ánh sáng tự nhiên càng tốt. Vào buổi tối, bản mệnh có thể để đèn khi đi ngủ để tránh âm khí tích tụ trong tháng này. Nếu có ý định tảo mộ hoặc làm những công việc có liên quan đến phần mộ của nhà mình, nam tuổi Tý phải hoàn toàn thành tâm khi cầu khấn, nữ tuổi Tý nên đứng từ xa bái vọng. Con giáp này còn có thể đeo dây Tam hợp quý nhân để cầu bình an may mắn. 2. Tuổi Sửu: Vận trình tháng 7 âm lịch của người tuổi Sửu khá tốt song cẩn trọng vẫn luôn là điều nên làm. Tháng này có ngày lễ Vu lan báo hiếu, con giáp này hãy thể hiện lòng biết ơn với cha mẹ đã khuất, ai may mắn còn được sống cùng cha mẹ hãy trân trọng từng phút giây quý giá. Trong tháng này, tuổi Sửu nên hạn chế ra đường vào ban đêm, tránh các địa điểm như nghĩa trang, bãi đất hoang... 3. Tuổi Dần : Theo tử vi, tháng cô hồn tuổi Dần chỉ cần lưu ý nhỏ là không nên ra ngoài vào buổi tối, nếu có việc bắt buộc thì nên đeo thêm trang sức bằng bạc để trừ tà. 4. Tuổi Mão: Tháng này tài vận của người tuổi Mão không mấy lý tưởng, nguồn thu nhập chủ yếu đến từ công việc hiện tại. Để tránh gặp chuyện xui xẻo, bản mệnh nên biết tiết chế cảm xúc, chớ để vì lời nói thiếu suy nghĩ mà dính họa thị phi. Con giáp này có thể đặt tượng phật trên bàn làm việc hoặc đến các miếu, đền, chùa xin bùa hộ mệnh. 5. Tuổi Thìn: Trong tháng cô hồn, người tuổi Thìn nên thận trọng bởi âm khí quấy nhiễu có thể ảnh hưởng xấu tới sức khỏe. Để được bình an, may mắn, những chú Rồng có thể đeo trang sức làm bằng gỗ để trừ tà. 6. Tuổi Tỵ: Người tuổi Tỵ trong tháng cô hồn chớ ra ngoài vào buổi tối. Trong tháng này, khi đi ngủ bản mệnh nên để đèn ngủ, không nên tắt hết đèn. Bản mệnh có thể cảm thấy căng thẳng, đầu óc luôn trong tình trạng rối bời nên đừng vội vàng đưa ra những quyết định lớn. 7. Tuổi Ngọ: Người tuổi Ngọ cần tránh cho người khác vay tiền, nếu không muốn tiền một đi không trở lại. Bản mệnh có thể mang tiền đi làm việc thiện, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Nếu cảm thấy trong người có chút bất an, tuổi Ngọ có thể đặt một cái chổi ở góc phía bên trái phòng hoặc đeo vòng dây Tam hợp để trừ tà. 8. Tuổi Mùi : Vận khí của người tuổi Mùi trong tháng cô hồn khá tốt, không lo hao tài tốn của. Điều cần lưu ý với con giáp này trong tháng 7 âm lịch là suy nghĩ kỹ trước khi nói, không làm những việc mang tính chất may rủi trong tháng này. Càng làm được nhiều việc thiện, bản mệnh càng tích được phúc đức cho mình. 9. Tuổi Thân: Người tuổi Thân có thể thờ thần Phật trong nhà để cầu bình an không chỉ trong tháng cô hồn mà cho cả một năm thịnh vượng. Con giáp này cần nhớ, đừng bao giờ tỏ ra kiêu ngạo trước chút thành công mình đạt được bởi điều này chỉ khiến bản mệnh rước thêm rắc rối, vận tiểu nhân vào người. 10. Tuổi Dậu: Tháng 7 âm lịch là tháng không mấy may mắn với người tuổi Dậu. Đây không phải là tháng phù hợp để con giáp này tiến hành những kế hoạch, dự án lớn. Tháng này, những chú Gà cần đặc biệt chú ý giữ gìn sức khỏe, tránh để tâm lý khủng hoảng mà khiến sức khỏe bị ảnh hưởng. 11. Tuổi Tuất: Nhìn chung nếu có ý định chuyển việc hay bắt đầu một công việc mới trong thời gian này thì tuổi Tuất nên tạm dừng để chờ thời điểm khác thích hợp hơn. Bản mệnh cũng cần thận trọng hơn trong lời nói để luôn giữ được hòa khí. 12. Tuổi Hợi: Đôi khi, chính cách nhìn nhận vấn đề phức tạp khiến con giáp này trở nên khó giải quyết những khó khăn trước mắt. Hãy giải quyết riêng rẽ từng phần, đơn giản hóa mọi việc để có thể xác định được hướng đi đúng đắn nhất cho mình. Trong tháng này, những chú Heo không nên đi xa hay đi du lịch. Con giáp này có thể mang một chiếc túi nhỏ màu đỏ có đựng tỏi bên mình để tránh vận xui hoặc thắp nến vào buổi tối. (*) Thông tin trong bài mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

1. Tuổi Tý: Trong tháng cô hồn, người tuổi Tý ban ngày nên mở cửa sổ, để cho căn phòng càng đón được nhiều ánh sáng tự nhiên càng tốt. Vào buổi tối, bản mệnh có thể để đèn khi đi ngủ để tránh âm khí tích tụ trong tháng này. Nếu có ý định tảo mộ hoặc làm những công việc có liên quan đến phần mộ của nhà mình, nam tuổi Tý phải hoàn toàn thành tâm khi cầu khấn, nữ tuổi Tý nên đứng từ xa bái vọng. Con giáp này còn có thể đeo dây Tam hợp quý nhân để cầu bình an may mắn. 2. Tuổi Sửu: Vận trình tháng 7 âm lịch của người tuổi Sửu khá tốt song cẩn trọng vẫn luôn là điều nên làm. Tháng này có ngày lễ Vu lan báo hiếu, con giáp này hãy thể hiện lòng biết ơn với cha mẹ đã khuất, ai may mắn còn được sống cùng cha mẹ hãy trân trọng từng phút giây quý giá. Trong tháng này, tuổi Sửu nên hạn chế ra đường vào ban đêm, tránh các địa điểm như nghĩa trang, bãi đất hoang... 3. Tuổi Dần : Theo tử vi, tháng cô hồn tuổi Dần chỉ cần lưu ý nhỏ là không nên ra ngoài vào buổi tối, nếu có việc bắt buộc thì nên đeo thêm trang sức bằng bạc để trừ tà. 4. Tuổi Mão: Tháng này tài vận của người tuổi Mão không mấy lý tưởng, nguồn thu nhập chủ yếu đến từ công việc hiện tại. Để tránh gặp chuyện xui xẻo, bản mệnh nên biết tiết chế cảm xúc, chớ để vì lời nói thiếu suy nghĩ mà dính họa thị phi. Con giáp này có thể đặt tượng phật trên bàn làm việc hoặc đến các miếu, đền, chùa xin bùa hộ mệnh. 5. Tuổi Thìn: Trong tháng cô hồn, người tuổi Thìn nên thận trọng bởi âm khí quấy nhiễu có thể ảnh hưởng xấu tới sức khỏe. Để được bình an, may mắn, những chú Rồng có thể đeo trang sức làm bằng gỗ để trừ tà. 6. Tuổi Tỵ: Người tuổi Tỵ trong tháng cô hồn chớ ra ngoài vào buổi tối. Trong tháng này, khi đi ngủ bản mệnh nên để đèn ngủ, không nên tắt hết đèn. Bản mệnh có thể cảm thấy căng thẳng, đầu óc luôn trong tình trạng rối bời nên đừng vội vàng đưa ra những quyết định lớn. 7. Tuổi Ngọ: Người tuổi Ngọ cần tránh cho người khác vay tiền, nếu không muốn tiền một đi không trở lại. Bản mệnh có thể mang tiền đi làm việc thiện, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Nếu cảm thấy trong người có chút bất an, tuổi Ngọ có thể đặt một cái chổi ở góc phía bên trái phòng hoặc đeo vòng dây Tam hợp để trừ tà. 8. Tuổi Mùi : Vận khí của người tuổi Mùi trong tháng cô hồn khá tốt, không lo hao tài tốn của. Điều cần lưu ý với con giáp này trong tháng 7 âm lịch là suy nghĩ kỹ trước khi nói, không làm những việc mang tính chất may rủi trong tháng này. Càng làm được nhiều việc thiện, bản mệnh càng tích được phúc đức cho mình. 9. Tuổi Thân: Người tuổi Thân có thể thờ thần Phật trong nhà để cầu bình an không chỉ trong tháng cô hồn mà cho cả một năm thịnh vượng. Con giáp này cần nhớ, đừng bao giờ tỏ ra kiêu ngạo trước chút thành công mình đạt được bởi điều này chỉ khiến bản mệnh rước thêm rắc rối, vận tiểu nhân vào người. 10. Tuổi Dậu: Tháng 7 âm lịch là tháng không mấy may mắn với người tuổi Dậu. Đây không phải là tháng phù hợp để con giáp này tiến hành những kế hoạch, dự án lớn. Tháng này, những chú Gà cần đặc biệt chú ý giữ gìn sức khỏe, tránh để tâm lý khủng hoảng mà khiến sức khỏe bị ảnh hưởng. 11. Tuổi Tuất: Nhìn chung nếu có ý định chuyển việc hay bắt đầu một công việc mới trong thời gian này thì tuổi Tuất nên tạm dừng để chờ thời điểm khác thích hợp hơn. Bản mệnh cũng cần thận trọng hơn trong lời nói để luôn giữ được hòa khí. 12. Tuổi Hợi: Đôi khi, chính cách nhìn nhận vấn đề phức tạp khiến con giáp này trở nên khó giải quyết những khó khăn trước mắt. Hãy giải quyết riêng rẽ từng phần, đơn giản hóa mọi việc để có thể xác định được hướng đi đúng đắn nhất cho mình. Trong tháng này, những chú Heo không nên đi xa hay đi du lịch. Con giáp này có thể mang một chiếc túi nhỏ màu đỏ có đựng tỏi bên mình để tránh vận xui hoặc thắp nến vào buổi tối. (*) Thông tin trong bài mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.