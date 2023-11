Top 10 loại chim quý, có tên độc lạ nhất Việt Nam

1. Cú muỗi mỏ quặp

Đây là loài chim đẹp, quý và lạ tuy nhiên không phải ai cũng có cơ hội được nhìn thấy chúng bởi chúng sống ở những khu rừng lá rộng ở độ cao từ 900 – 1.900m. Đặc biệt với bộ lông màu nâu xám gần giống với màu thân cây nên loài chim này rất dễ ẩn mình.

2. Chim khát nước

Loài chim này thu hút người nhìn bởi màu cam, vàng, đen phối hợp rất rực rỡ, cùng chiếc mào cao khá giống chim chào mào. Không ai biết tại sao chim này được đặt tên là “khát nước” song do tiếng kêu “khát nước” là đặc trưng của loài chim này. Chim khát nước thường sống ở rừng thứ sinh, cây bui, tre nứa, rừng thường xanh, rừng ngập mặn… chim còn thường được nhiều người săn lùng mua về làm cảnh.

3. Chim bắt cô trói cột

4. Chích chòe nước đốm trắng

5. Nuốc bụng đỏ

6. Cà kheo mỏ cong

7. Đầu rìu

8. Hoét mặt đỏ

Loài chim này di cư từ phương Bắc về đến Việt Nam. Chim trống có đặc điểm mặt và ngực màu vàng hung tươi rất dễ nhận. Chúng thường sống trong những khu rừng xanh, độ cao khoảng 1.500m, đôi khi có thể gặp ở vườn.

9. Sả mỏ rộng

Sả mỏ rộng là loài chim săn mồi có kích thước trung bình, phân bố chủ yếu ở các khu rừng nguyên sinh của Việt Nam. Loài chim này có mỏ rất dài và to, đặc biệt là ở con đực. Sả mỏ rộng có tên gọi độc lạ vì chiếc mỏ của chúng rất rộng và nhọn, giống như chiếc sả.

10. Chim đuôi cụt bụng đỏ

Đây là 1 loài chim sẻ nhỏ, có ngoại hình thanh thoát được đánh giá là 1 trong những loại chim đẹp ở nước ta, có 5 màu được phối trên 1 bộ lông của chúng gồm: Đỏ, be, xanh, đen và nâu. Hiện, số lượng suy giảm nhanh chóng do nạn phá rừng trong phạm vi sống của nó, chủ yếu do nông nghiệp và lấy gỗ.