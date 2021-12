Toạ đàm giới thiệu bộ sách kinh tế

Từ lâu, kinh tế học đã được xem là một bộ môn khoa học. Hiểu biết về kinh tế cũng quan trọng không kém so với hiểu biết về toán học hay vật lí học. Việc nắm vững các học thuyết, trường phái kinh tế hay các chính sách kinh tế ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của chúng ta như thế nào đã trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Với cuốn sách từng được Tạp chí New York Times xếp hạng Best Sellers - "Cái giá của sự bất bình đẳng", tác giả Joseph E. Stiglitz – người nhận giải Noel Kinh tế năm 2001 và giải John Bates Clark năm 1979 đã mang đến một bức tranh kinh tế với nhiều mặt sáng tối ở một xã hội tiêu biểu như nước Mỹ và đó cũng là những nét chấm phá của các nền kinh tế khác trên thế giới.

Ông cũng là tác giả của nhiều cuốn sách bán chạy nhất như Freefall, Globalization and Its Discontent, Making Globalization Work, và The Three Trillion Dollar War (Linda Bilmes là đồng tác giả). Ông giảng dạy tại Đại học Columbia và sinh sống tại thành phố New York.

Tác giả Joseph E. Stiglitz.