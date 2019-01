Thờ cúng tổ tiên cứ nhẩm khấn câu này để cầu gì được nấy

Sắm lễ cúng tổ tiên ngày mùng một và rằm:

Lễ cúng vào ngày Mồng Một (lễ Sóc) và lễ cúng vào ngày Rằm (lễ Vọng) thường là lễ chay: Hương, loa, trầu cau, quả, tiền vàng. Ngoài lễ chay cũng có thể cúng thêm lễ mặn vào ngày này gồm: Rượu, thịt gà luộc, các món mặn.

Sắm lễ ngày mồng một và ngày rằm chủ yếu là thành tâm kính lễ, cầu xin lễ vật có thể rất giản dị: hương, hoa, lá trầu, quả cau, chén nước.

Bài văn khấn gia tiên

Ảnh minh họa. Trước khi khấn gia tiên, gia chủ phải cúng thổ công ông bếp trước đã. Bởi, đây là vị thần cai quản chuyện bếp núc, đất đai trong nhà, là “đệ nhất gia chi chủ”. Gia tiên nếu muốn về nhà con cháu, trước hết cũng cần sự “phê chuẩn” từ Thổ công. Vì vậy, gia chủ nhất định phải làm lễ xin phép trước.



Bài văn khấn gia tiên mùng 1, ngày rằm như sau:

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

– Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật.

– Kính lạy ngài Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

– Con kính lạy ngài Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân, Ngũ phương Ngũ thổ, Phúc đức chính Thần.

– Con kính lạy các ngài Thần linh cai quản trong xứ này.

– Các cụ Cao Tằng Tổ khảo, Cao Tằng Tổ tỷ

– Thúc bá huynh đệ và các hương linh nội, ngoại.

Hôm nay là ngày …….. tháng ….. năm …………..

Tín chủ con là ………………………………………….. ….

Ngụ tại ………………………………………….. ……. cùng toàn gia quyến.

Thành tâm sửa biện hương hoa, lễ vật, trà quả và các thứ cúng dâng, bày lên trước án.

Chúng con thành tâm kính mời:

– Các vị Tôn thần cai quản trong khu vực này.

– Hương hồn Gia tiên nội, ngoại

Cúi xin các Ngài thương xót tín chủ…..

Giáng lâm trước án. Chứng giám lòng thành. Thụ hưởng lễ vật

Phù trì tín chủ chúng con:

Toàn gia an lạc, mọi việc hanh thông

Người người được chữ bình an,

Tám tiết vinh khang thịnh vượng,

Lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang

Sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.

Giãi tấm lòng thành, cúi xin chứng giám.

Cẩn cáo!

Chú thích:

– Cao tằng tổ khảo: Người đã mất 5 đời, thuộc giới tính nam, dân gian vẫn hay gọi là kị ông.

– Cao tằng tổ tỉ: Kị bà đã mất 5 đời.

– Tổ khảo: Ông 3 đời.

– Tổ tỉ: Bà 3 đời

– Hiển khảo: Cha

– Hiển tỉ: Mẹ

Lưu ý khi cúng gia tiên

– Khi cúng gia tiên, gia chủ phải ăn mặc lịch sự, trang trọng, tuyệt đối không được mặc quần đùi, áo ba lỗ. Vì, đây là hành động xem thường tổ tiên, sẽ bị giáng tội.

– Phải tắm gội sạch sẽ trước khi tiến hành làm lễ để không khiến gia tiên bị ô uế.

– Không được đọc văn khấn quá to, chỉ nên đọc lầm rầm, nhỏ nhẹ vừa đủ. Vì, dân gian cho rằng nếu đọc to sẽ khiến linh hồn các vị tổ tiên bị giật mình, phạm húy. Đồng thời, khi gia chủ khấn to còn khiến cô hồn bên ngoài nghe được sẽ vào ăn tranh cỗ của gia tiên.

– Khi khấn gia tiên, con cháu nên tập trung đứng sau chủ lễ, hai tay chắp lại trước ngực, tập trung nghe chứ không được chểnh mảng, đứng cho có. Bởi, nếu không nghiêm túc tổ tiên sẽ nghĩ mình bị khinh nhờn, không phù hộ cho con cháu nữa. Đồng thời, việc con cháu đứng phía sau khi cúng cũng như một cách để bày tỏ lòng thành, sự biết ơn với những người đã khuất.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!