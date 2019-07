Thiên vương chiếu mệnh, 4 con giáp tháng 8 thăng hoa, tháng 9 phát tài, tháng 10 đổi vận

Tuổi Sửu: Năm 2019, dù người tuổi Sửu không phạm Thái Tuế, nhưng ngũ hành lại phạm "Khiết Tài" nên dễ rơi vào cảnh "phá sản". Thời gian trước đây, người tuổi Sửu còn bị hung tinh " Phi Liêm", "Tang Môn" áp chế khiến cho sự nghiệp và thu nhập đều gặp trở ngại. Thời gian tháng 8, tháng 9, tháng 10, vận thế của người tuổi Sửu khởi sắc mạnh mẽ, do có cát tinh "Đường Phù" nhập mệnh nên sự nghiệp thuận lợi, suôn sẻ, có cơ hội tìm được đối tác tin cậy nên việc kinh doanh của con giáp này hồng phát, thu nhập tăng gấp đôi gấp ba. Tuổi Ngọ: Người tuổi Ngọ năm 2019 bước vào cục diện “Thổ Thực Thần” nên vận thế tốt đẹp, Thực Thần vẫn là “Thần Tài chi Thần” nên gặp được vô số cơ hội thuận lợi “sinh Tài”. Trong tháng 8, tháng 9, tháng 10/2019, người tuổi Ngọ có cát tinh “Long Đức”, “Tử Vi” nhập mệnh nên có thể dễ dàng kinh doanh, đầu tư hoặc có thể tìm được công việc mới. Ngoài ra, do được quý nhân giúp đỡ nên cơ hội kiếm tiền liên tiếp rơi vào tay con giáp này. Tuổi Tuất: Tháng 8, tháng 9, tháng 10, do được cát tinh “Long Đức”, “Lộc Huân”, “Địa Giải soi chiếu nên vận thế của người tuổi Tuất cực khởi sắc, công việc vô cùng tốt đẹp, việc học hành cũng thuận lợi. Ngoài ra, cung Nguyên Lộc của con giáp này còn có cát tinh “Thiên Ỷ Quý Nhân” xuất hiện nên những phiền phức trước đây đều được hóa giải hết, cơ hội tăng chức, tăng lương, các khoản tích lũy tăng lên nhanh chóng và không cần lo lắng về tài chính trong thời gian dài. Tuổi Thân: Năm 2019, người tuổi Thân gặp phải vận Thực Thương, đồng thời lại vấp phải Thái Tuế tương hại cho nên vận thế vừa xấu lại vừa tốt. Thời gian đầu năm, sự nghiệp của con giáp này không tốt, thường bị người khác hãm hại, thu nhập giảm sút. Nhưng thời gian tháng 8, tháng 9, tháng 10, vận thế của người tuổi Thân khởi sắc. Con giáp này như cá gặp nước, cơ hội đổi đời, đổi vận liên tiếp kéo đến nên sự nghiệp thăng tiến, thu nhập khởi sắc, chuyện tình cảm thăng hoa. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc). Mời quý độc giả xem video: Truyền thuyết 12 con giáp. Nguồn: Youtube.

Tuổi Sửu: Năm 2019, dù người tuổi Sửu không phạm Thái Tuế, nhưng ngũ hành lại phạm "Khiết Tài" nên dễ rơi vào cảnh "phá sản". Thời gian trước đây, người tuổi Sửu còn bị hung tinh " Phi Liêm", "Tang Môn" áp chế khiến cho sự nghiệp và thu nhập đều gặp trở ngại. Thời gian tháng 8, tháng 9, tháng 10, vận thế của người tuổi Sửu khởi sắc mạnh mẽ, do có cát tinh "Đường Phù" nhập mệnh nên sự nghiệp thuận lợi, suôn sẻ, có cơ hội tìm được đối tác tin cậy nên việc kinh doanh của con giáp này hồng phát, thu nhập tăng gấp đôi gấp ba. Tuổi Ngọ: Người tuổi Ngọ năm 2019 bước vào cục diện “Thổ Thực Thần” nên vận thế tốt đẹp, Thực Thần vẫn là “Thần Tài chi Thần” nên gặp được vô số cơ hội thuận lợi “sinh Tài”. Trong tháng 8, tháng 9, tháng 10/2019, người tuổi Ngọ có cát tinh “Long Đức”, “Tử Vi” nhập mệnh nên có thể dễ dàng kinh doanh, đầu tư hoặc có thể tìm được công việc mới. Ngoài ra, do được quý nhân giúp đỡ nên cơ hội kiếm tiền liên tiếp rơi vào tay con giáp này. Tuổi Tuất: Tháng 8, tháng 9, tháng 10, do được cát tinh “Long Đức”, “Lộc Huân”, “Địa Giải soi chiếu nên vận thế của người tuổi Tuất cực khởi sắc, công việc vô cùng tốt đẹp, việc học hành cũng thuận lợi. Ngoài ra, cung Nguyên Lộc của con giáp này còn có cát tinh “Thiên Ỷ Quý Nhân” xuất hiện nên những phiền phức trước đây đều được hóa giải hết, cơ hội tăng chức, tăng lương, các khoản tích lũy tăng lên nhanh chóng và không cần lo lắng về tài chính trong thời gian dài. Tuổi Thân: Năm 2019, người tuổi Thân gặp phải vận Thực Thương, đồng thời lại vấp phải Thái Tuế tương hại cho nên vận thế vừa xấu lại vừa tốt. Thời gian đầu năm, sự nghiệp của con giáp này không tốt, thường bị người khác hãm hại, thu nhập giảm sút. Nhưng thời gian tháng 8, tháng 9, tháng 10, vận thế của người tuổi Thân khởi sắc. Con giáp này như cá gặp nước, cơ hội đổi đời, đổi vận liên tiếp kéo đến nên sự nghiệp thăng tiến, thu nhập khởi sắc, chuyện tình cảm thăng hoa. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc). Mời quý độc giả xem video: Truyền thuyết 12 con giáp. Nguồn: Youtube.