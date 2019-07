Tử vi tháng 7 "cô hồn" cho 12 con giáp: Sửu cực may, Tý khốn khổ

Theo dự đoán tử vi tháng 7 âm lịch cho 12 con giáp, người tuổi Tý tháng này vấp phải họa tiểu nhân và phải chi tiêu rất nhiều tiền. Tài vận: chi nhiều hơn thu, tổn thất về tiền bạc vì người thân và bạn bè. Tình cảm: Do Nguyệt kiện và con giáp này tạo thành cục diện "Bán hợp thủy" nên nhân duyên tốt, có nhiều cơ hội tốt. Sự nghiệp: cục diện "Ấn lai hợp thân" nên có nhiều cơ hội tốt nhưng lại gặp phải nhiều sự cạnh tranh, đố kỵ nên công việc không thuận lợi. Sức khỏe: áp lực công việc ảnh hưởng đến sức khỏe. Cũng theo dự đoán cho 12 con giáp, tháng 7 âm lịch là tháng tài vận vượng, tình cảm hôn nhân viên mãn của người tuổi Sửu. Tài vận: cục diện "Thương quan sinh tài" đem lại nhiều cơ hội phát tài. Tình cảm: người tuổi Sửu và Nguyệt kiện tạo nên tổ hợp "Thiên Hỉ đào hoa" nên vận đào hoa sáng, nhân duyên tốt, tình cảm đôi lứa mặn nồng, hạnh phúc. Sự nghiệp: cục diện "thương quan sinh tài" có lợi cho sự thăng tiến của công việc, đặc biệt là những người kinh doanh buôn bán. Sức khỏe: tinh thần bất ổn, nên thư giãn nhiều hơn. Tuổi Dần: Tháng 7 âm lịch là tháng cơ hội nhiều, sóng gió cũng nhiều. Tài vận: người tuổi Dậu sẽ có cơ hội tăng lương do cục diện "sái ấn tương sinh" mang lại, nhưng vẫn nên quản lý tốt tài chính, tránh rơi vào tình trạng phá sản. Tình cảm: chuyện tình cảm của con giáp này không ổn định. Sự nghiệp: cục diện " Sái ấn tương sinh" cũng giúp cho sự nghiệp của con giáp này thuận buồm xuôi gió, có cơ hội thăng tiến. Sức khỏe: lao lực vì nhiều công việc nên biết cân bằng giữa nghỉ ngơi và công việc. Tuổi Mão: Tháng 7 âm lịch là tháng cơ hội "Tăng chức, tăng lương". Tài vận: do gặp được "quan ấn tương sinh" nên người tuổi Mão có nhiều cơ hội đầu tư tốt, đặc biệt là trong lĩnh vực ẩm thực. Tình cảm: người nữ tuổi Mão chuyện tình cảm thuận lợi hơn người nam tuổi Mão trong tháng này. Sự nghiệp: do gặp được "quan ấn tương sinh" nên có lợi cho việc tìm kiếm các cơ hội làm việc mới. Sức khỏe: nên tăng cường rèn luyện sức khỏe. Tuổi Thìn: Người tuổi Thìn trong tháng 7 âm không chỉ tài vận vượng phát, mà tình cảm cũng rất suôn sẻ. Tài vận: Do Nguyệt kiện và nguyệt can tạo nên tổ hợp "Thực thần sinh tài" nên có lợi cho việc đầu tư nhưng không nên hợp tác đầu tư mà nên tự mình bỏ vốn để tránh rắc rối. Tình cảm: Do gặp phải cục diện “Thân Thìn cộng hợp”, nguyệt can lại xuất hiện Nhiệm Thủy Thiên Tài tinh nên các mối nhân duyên vô cùng tốt đẹp, và người nam tuổi Thìn có phần thuận lợi hơn. Sự nghiệp: Tháng này do có cục diện “Thực thần sinh tài” và “Cộng hợp tài cục” nên việc kinh doanh hồng phát. Sức khỏe: nên điều tiết giữa làm việc và nghỉ ngơi. Tuổi Tỵ: Người tuổi Tỵ cần đề phòng tiểu nhân đâm sau lưng. Tài vận: có thể bỏ tiền ra đầu tư các dự án tài chính, ngũ kim. Tình cảm: nên chủ động hơn nữa trong chuyện tình cảm. Sự nghiệp: người tuổi Tỵ nên cẩn thận trong công việc đề phòng tranh chấp, mâu thuẫn để tránh tiểu nhân hãm hại. Sức khỏe: không nên quá lao lực vì công việc. Tuổi Ngọ: Tháng 7 âm lịch là tháng tương đối bình ổn của người tuổi Ngọ. Tài vận: gặp phải cục diện “Thân Hợi tương hại” nên việc kiếm tiền khó khăn, dễ gặp áp lực về kinh tế. Tình cảm: Cho dù là nam hay nữ cũng nên chủ động, nếu không sẽ khó có sự đột phá. Sức khỏe: nên dành thời gian rảnh rỗi để rèn luyện sức khỏe. Tuổi Mùi: Người tuổi Mùi nên biết tận dụng các cơ hội trong tháng 7 âm lịch. Tài vận: do bước vào cục diện “Thương quan sinh tài” nên tài vận vượng phát, nắm bắt tốt cơ hội sẽ thu lợi nhuận lớn. Tình cảm: cát tinh Thiên Hỉ soi chiếu nên người nam hay nữ tuổi Mùi đều có nhiều tin vui trong tình cảm, hôn nhân. Sự nghiệp: cục diện “Thương quan sinh tài” nên có lợi cho việc kinh doanh đầu tư. Sức khỏe: sức khỏe ổn nhưng vẫn nên tăng cường rèn luyện. Tuổi Thân: Tháng 7 âm lịch, người tuổi Thân nên thận trọng trong tình cảm. Tài vận: tháng này có khả năng nhận được một vài quà tặng nhỏ. Tình cảm: thận trọng, tránh thị phi, điều tiếng trong tình cảm. Sư nghiệp: dễ gặp phiền phức vì lời ăn tiếng nói. Sức khỏe: nên thư giãn, không nên quá áp lực vì công việc. Tuổi Dậu: Tháng 7 âm lịch là tháng thị phi nhiều, phiền phức lắm của người tuổi Dậu. Tài vận: do vấp phải cục diện “Khiết tài sinh thương quan” nên rất dễ rơi vào cảnh hao hụt tiền bạc, thậm chí là phá sản. Tình cảm: xảy ra nhiều mâu thuẫn, tranh cãi trong tình cảm. Sự nghiệp: gặp nhiều phiền phức, dễ bị tiểu nhân đâm sau lưng. Sức khỏe: áp lực cuộc sống khiến tinh thần bất ổn. Tuổi Tuất: Người tuổi Tuất gặp may mắn về tiền bạc trong tháng 7 âm lịch. Tài vận: cục diện “Thần Thực sinh tài” nên Thiên Tài vượng, có nhiều khoản thu từ nguồn thu phụ. Tình cảm: có nhiều cơ hội tốt nên biết nắm bắt. Sự nghiệp: do có “Thiên Tài tọa thực” nên công việc thăng tiến nhanh chóng. Sức khỏe: nên đi khám sức khỏe định kỳ. Tuổi Hợi: Tháng 7 âm lịch là tháng có nhiều lợi nhuận của người tuổi Hợi. Tài vận: có quý nhân giúp đỡ nên thu nhập tăng cao, không phải lo lắng về tiền bạc. Tình cảm: chuyện tình cảm không suôn sẻ. Sự nghiệp: quý nhân chỉ điểm nên làm một thu hai, thành công nhanh chóng. Sức khỏe: sức khỏe ổn định. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc). Mời quý độc giả xem video: Truyền thuyết 12 con giáp. Nguồn: Youtube.

