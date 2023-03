Thảo luận sách “Thuận theo hoàn cảnh” & Nhận diện lộ trình phát triển

Sự kiện thảo luận sách “Thuận theo hoàn cảnh” của Brian Levy & Nhận diện lộ trình phát triển sẽ diễn ra vào 9h00 – 11h00 ngày 25/3/2023, tại Lễ hội Tri Thức Nền Tảng – Trung tâm Văn hóa – Thông tin & Thể thao Thanh Xuân, 166 Khuất Duy Tiến, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, Hà Nội. Buổi thảo luận có sự tham gia của diễn giả dịch giả Lê Duy Nam (Đại diện nhóm dịch sách “Thuận Theo Hoàn Cảnh”), điều phối chương trình: Hà Thuỷ Nguyên.

Trong sự kiện này, cùng với các bạn đọc tham dự, dịch giả Lê Duy Nam, đại diện nhóm dịch cuốn sách “Thuận Theo Hoàn Cảnh” sẽ trình bày các vấn đề xoay quanh cuốn sách bao gồm:

- Tìm hiểu về tác giả Brian Levy và phương pháp nghiên cứu của ông.

- Kịch bản của các lộ trình phát triển tại các quốc gia và các vấn đề quản trị liên quan.

- Tính thiết thực của cuốn sách với những biến động xã hội gần đây.

Trải qua một phần tư thế kỉ làm việc tại Ngân hàng Thế giới (World Bank), tác giả Brian Levy đã tạo nên điểm gặp gỡ giữa lý thuyết và thực hành trong việc xác lập lộ trình phát triển kinh tế vĩ mô ở các quốc gia với các hoàn cảnh khác nhau. Toàn bộ những vấn đề này được Brian Levy viết lại trong tác phẩm “Thuận Theo Hoàn Cảnh – Không có một chiến lược phát triển vạn năng” (Tên tiếng Anh: Working with the Grain: Integrating Governance and Growth in Development Strategies). Cuốn sách đưa ra giải pháp tiếp cận “thuận theo hoàn cảnh” trong quản trị quốc gia và hoạch định chính sách phát triển thông qua tái định nghĩa sự đổi thay bằng sự tiến hóa chứ không phải là áp đặt thiết lập, từ đó hướng đến tìm kiếm cách chính sách tối ưu có thể tạo ra đột biến hữu ích từ nền tảng.

Tác giả Brian Levy là chuyên gia World Bank từ 1989 đến 2012 với vai trò cố vấn, chủ nhiệm chương trình giảm nghèo và quản lý kinh tế, phụ trách đơn vị chuyên trách hỗ trợ cải cách khu vực công ở châu Phi, đồng chủ nhiệm dự án đưa quản trị và chống tham nhũng vào chương trình hành động của World Bank. Ông có bằng tiến sĩ kinh tế tại Harvard năm 1983, từ năm 2012 đến nay, ông đang giảng dạy về Thực hành Phát triển Quốc tế ở Trường nghiên cứu Quốc tế cao cấp thuộc Đại học Johns Hopkins (SAIS), Mỹ. Từ năm 2012 đến 2019, ông đảm nhiệm vai trò Giám đốc Học thuật và sáng lập Trường Quản trị Công Nelson Mandela tại Đại học của Cape Town.

Dịch giả Lê Duy Nam: Trưởng nhóm dịch Book Hunter - hiện đang là CEO & Quản lý chất lượng dịch thuật học thuật tại Book Hunter. Cùng với nhóm dịch Book Hunter, từ năm 2016, anh đã triển khai tổ chức nhóm dịch, tham gia dịch và hiệu chỉnh bản dịch cuốn “Thuận Theo Hoàn Cảnh” của Brian Levy.