Bí ẩn xác ướp ngâm thuốc “trường sinh", 2.000 năm vẫn nguyên vẹn

Năm 1971, công nhân xây dựng tại Hồ Nam, Trung Quốc tình cờ tìm thấy ngôi mộ của một phụ nữ cùng chồng và con trai. Đây là sự kiện mở đầu cho việc tìm thấy xác ướp mỹ nhân nổi tiếng Trung Quốc. Sau khi tiến hành khai quật ngôi mộ trong gần 1 năm, các chuyên gia có nhiều phát hiện đáng chú ý. Trong số này, nổi bật nhất là xác ướp Tân Truy phu nhân hay còn gọi Đại phu nhân - người qua đời khi khoảng 50 tuổi. Tân Truy phu nhân là vợ của một hầu tước từng cai quản vùng đất phát hiện ngôi mộ vào khoảng 2.200 năm trước (tức dưới thời nhà Hán). Xác ướp Tân Truy phu nhân khiến các chuyên gia đi từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác. Đầu tiên là thi hài người phụ nữ được bọc trong 18 lớp lụa và vải lanh. Tiếp đến, xác ướp Tân Truy phu nhân được đặt trong 4 quan tài xếp lồng vào nhau theo kích thước giảm dần. Để không khí và nước không lọt vào bên trong hủy hoại xác ướp và những đồ tùy táng, ngôi mộ được người xưa phủ bằng than. Phần đỉnh của ngôi mộ được bịt kín bằng đất sét. Nhờ vậy, các loại vi khuẩn không thể gây ảnh hưởng đến sự vẹn nguyên của xác ướp. Thêm nữa, xác ướp còn được ngâm trong thuốc "trường sinh bất lão", là hỗn hợp gồm nhiều chất, như: thạch tín, chu sa, thủy ngân…Thậm chí, nhiều vị thuốc bắc cũng được tìm thấy trong quan tài. Chính những thứ này được ngâm cùng nhau đã tạo nên dung dịch có sắc đỏ đậm như vậy. Các chuyên gia tin rằng, dung dịch này đã làm cho thi thể của Tân Truy không bị phân hủy, thối rữa hơn 2.000 năm qua. Nó vừa có tác dụng diệt khuẩn, vừa bảo quản thi thể rất tốt. Mặc dù qua đời hơn 2.000 năm trước nhưng xác ướp Tân Truy phu nhân hoàn hảo đến mức làn da vẫn còn mềm mịn mà không có dấu hiệu của sự co cứng cơ bắp. Tay và chân của Tân Truy phu nhân còn có thể gập, duỗi khiến nhiều người bất ngờ. Nguyên do là bởi thông thường, tay chân của người chết sẽ cơ cứng chỉ vài giờ sau khi tử vong. Các nhà khoa học xác định được mỹ nhân này thuộc nhóm máu A thông qua xét nghiệm máu ở huyết quản. Các cơ quan nội tạng của bà cũng còn nguyên. Nhờ vậy, các chuyên gia thuận lợi giải mã được chế độ ăn uống của Tân Truy phu nhân. Khi còn sống, bà thường thưởng thức những món ăn ngon dành cho giới quý tộc như thịt nai, cừu và trái cây. Trong dạ dày của bà còn sót lại hạt dưa. Điều này hé lộ Tân Truy phu nhân ăn loại quả này vào thời điểm 2 tiếng trước khi tử vong. Hiện xác ướp của Tân Truy phu nhân được trưng bày trong Bảo tàng tỉnh Hồ Nam. Du khách có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoàn hảo của xác ướp cũng như ngắm nhìn hàng nghìn cổ vật được tùy táng cùng bà. >>>Xem thêm video: Giải mã bí ẩn lưỡi vàng “thần thánh” trong miệng xác ướp Ai Cập. Nguồn: Kienthucnet.

