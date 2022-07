Thần đồng tiên tri Ấn Độ dự báo sốc vận mệnh thế giới tháng 8/2022

Trong một video được đăng tải trên kênh YouTube cá nhân, thần đồng tiên tri Ấn Độ Abhigya Anand đã cảnh báo về một loạt các hiện tượng thiên văn đặc biệt sẽ xảy ra từ ngày 12/7 đến ngày 16/7. Theo nhà tiên tri trẻ, đây là khoảng thời gian đánh dấu sự tái gia nhập của Sao Thổ vào chòm sao Ma Kết, xảy ra không lâu sau hiện tượng Kal Sarpa Yoga. Hiện tượng Kal Sarpa Yoga là khi Mặt Trời, Mặt Trăng, Sao Hỏa, Sao Kim, Sao Mộc, Sao Thổ và Sao Thủy nối nhau thành một đường thẳng, và được coi là điềm hung; cũng như Sao Hỏa sẽ tiến vào Bharani - hay còn gọi là "Nhị thập bát tú". Điều này báo hiệu "một thứ gì đó rất đặc biệt đang đến với nền kinh tế và thị trường, cảnh báo một khoảng thời gian rất khó khăn và hỗn loạn", nhà tiên tri 16 tuổi cho biết. Sự kiện này sẽ kéo theo một loạt những tác động quan trọng sẽ xảy ra, mà theo dự đoán của Anand, là có thể ảnh hưởng từ vài tuần, tới vài tháng sau ngày 16/7. Đỉnh điểm có thể diễn ra vào tháng 8 đó chính là “Nguy cơ xáo trộn nền kinh tế vĩ mô”. Lý giải cho những dự đoán gây "sốc" của mình, nhà tiên tri Abhigya Anand cho rằng thế giới mới đang thay đổi nhanh chóng, đến mức chưa từng xảy ra tình trạng như vậy trong quá khứ. "Trước năm 2020 có thể xem là một kỷ nguyên hoàn toàn khác so với giai đoạn chúng ta đang sống hiện nay", Anand cho biết trong đoạn video. "Mọi thứ về cơ bản đang biến đổi rất nhanh, cùng với rất nhiều những tác động làm chuyển dịch nền kinh tế vĩ mô, hay những ảnh hưởng từ địa chính trị nhanh chóng biến đổi và chúng ta đang có một số hiệu ứng, được gọi là hiệu ứng con người mới". Do ảnh hưởng của hiện tượng Kal Sarpa Yoga vẫn còn. Sự căng thẳng chính trị, chiến tranh giữa Nga với Ukrainao vẫn sẽ kéo dài. Những thảm hoạ thiên nhiên do khí hậu khắc nghiệt hoành hành khắp thế giới như nắng nóng kỷ lục kéo dài, lũ lụt, núi lửa, địa chấn mạnh thiệt hại đến người và của. Ngoài ra đại dịch Covid-19 vẫn chưa đi đến hồi kết. Dưới góc độ chiêm tinh học, Abhigya Anand đưa ra dự đoán tình hình sắp tới sẽ có nguy cơ xáo trộn nền kinh tế vĩ mô, xảy ra suy thoái tăng gấp đôi, thậm chí gấp 3, hoặc nhân lên nhiều lần sau giai đoạn này. Theo lý giải của Anand, Sao Hỏa đại diện cho sự biến đổi và thay đổi trật tự vốn có, đang tiến đi vào Bharani, tạo thành một liên kết kéo dài đến ngày 5/8/2022. Đây không phải là một hiện tượng ngẫu nhiên, mà là một sự biến đổi khoa học mang tính quan trọng. Mặt tích cực của điều này biểu thị sự tăng trưởng ở khâu tái sản xuất, dân số của con người, cũng như mức độ dự trữ năng lượng so với trước đây. Tuy nhiên, mặt trái là nó cũng tồn tại khả năng gia tăng tỷ lệ tử vong, hay nói cách khác là có tác động rất mạnh đến dân số trước một "sức mạnh hủy diệt". Ngoài ra, nhà tiên tri cũng dự đoán các thành tố này cũng có tác động đến tự nhiên và địa chấn. Do đó, động đất mạnh và núi lửa có thể phun trào trong giai đoạn này. Mời các bạn xem video: Trái đất trải qua tháng 9 nóng nhất trong lịch sử. Nguồn: THĐT

