Thái độ của 12 cung hoàng đạo khi sếp thông báo họp khẩn

Không có ai thích nổi bầu không khí nghiêm trọng, căng thẳng mỗi buổi họp. Ngoài việc ngốn hết đống thời gian, họp hành còn là nơi bắt đầu của những trận tranh cãi. Nếu không muốn chứng kiến những biểu cảm sau của nhân viên thì sếp của 12 cung hoàng đạo nên hạn chế những buổi họp khẩn cấp. Nếu có hãy sắp xếp kỹ thời gian địa điểm để không làm ảnh hưởng đến chất lượng của buổi họp.

Ảnh minh họa. Bạch Dương - 'Chửi thề' ngay trong đầu đã rồi làm gì thì làm



Phản ứng đầu tiên khi Bạch Dương nghe được tin dữ chính là tạo phản. Vốn là người nóng nảy, Bạch Dương chẳng thể kiềm chế được, cứ phải mắng vài câu đã rồi mới bắt đầu tính tiếp. Chính tính cách này mà không ít lần khiến Bạch Dương phải lãnh hậu quả, vậy mà vẫn đâu có chịu chừa.

Kim Ngưu - Khó chịu nhẹ, rồi ngồi tìm cách đối phó

Đối với một người mê ăn uống, hưởng thụ như Kim Ngưu thì thật khó chịu nếu như cuộc họp gấp diễn ra vào đúng khoảng thời gian ăn trưa, nghỉ ngơi. Tất nhiên là ngoài khung giờ đó thì Kim Ngưu vẫn sẽ thấy khó chịu như thường thôi. Thế nhưng khi mọi thứ buộc phải diễn ra không theo đúng kế hoạch, Kim Ngưu vẫn sẽ ngồi và tìm ra cách đối phó.

Song Tử - Đầu nảy số về các tình huống có thể diễn ra, cười nhẹ một cái rồi làm việc tiếp

Vừa nhìn thấy sếp là Song Tử đã đoán được những gì sắp diễn ra rồi. Song Tử chính là những nhân viên nhanh nhạy, giỏi thích nghi với mọi chuyện. Dù có là họp gấp hay bị điều đi đâu thì cũng không thể làm khó được cái đầu thông minh của Song Tử, thế nên cứ bình thường mà làm việc thôi.

Cự Giải - Than thở, thở than trong lúc chờ sếp đến

Vẫn biết là than thở vào lúc này cũng không thể cứu vẫn được tình thế nhưng mà Cự Giải vẫn cứ làm. Họ than vãn cho bản thân và cũng than vãn luôn cho cả đồng nghiệp. Tuy vậy, Cự Giải sẽ chỉ để cảm giác thất vọng của mình kéo dài cho đến khi sếp xuất hiện mà thôi, sau đó họ sẽ lại trở về làm một nhân viên chăm chỉ.

Sư Tử - 'Check-in' lịch lên Facebook như chuẩn bị đi họp hội nghị

Dù gấp gáp thế nào cũng không thể làm khó được Sư Tử vì họ là những người vô cùng tự tin về bản thân. Với Sư Tử, trong mọi trường hợp họ đều phải thật đẹp, thật sang, phải để cho cả thiên hạ biết rằng mình đang chuẩn bị làm gì. Nếu như bạn muốn biết thêm thông tin về cuộc họp, hãy cập nhật thông qua trang mạng xã hội của Sư Tử nhé.

Xử Nữ - Ghi ra các việc cần báo cáo

Là những người chăm chỉ, cần mẫn, Xử Nữ luôn mang lại một sự yên tâm, tin tưởng cho sếp của mình. Cho dù cuộc họp được ấn định từ trước hay diễn ra đột ngột thì cũng không thể khiến cho Xử Nữ bị rối. Họ vẫn sẽ cẩn thận để cho ra bản báo cáo công việc vô cùng đầy đủ và chi tiết.

Thiên Bình - Hoang mang, hoảng loạn, chấn động ngắn, không biết làm gì tiếp

Đứng trước thông báo từ trên trời rớt xuống Thiên Bình tỏ ra vô cùng hoang mang và không biết phải làm gì cả. Đối với một Thiên Bình luôn chỉn chu, hoàn hảo thì công việc cũng phải như vậy. Cái gì cũng phải lên kế hoạch trước rồi hãy thực hiện chứ.

Bọ Cạp - Trốn!!!

Nếu sếp không muốn chiếm một suất trong danh sách đen của Bọ Cạp thì cần lưu ý hạn chế các cuộc họp đột xuất như vậy. Một là Bọ Cạp sẽ nhanh chóng tìm cách thoát ra khỏi văn phòng và coi như buổi họp kia mình chưa từng biết đến. Hai là Bọ Cạp sẽ ghim sếp vào sổ thù vặt và thi thoảng sẽ giở ra xem lại.

Nhân Mã - Dàn sẵn các 'vision' mới, chuẩn bị tiếp sếp

Với Nhân Mã, tin đột xuất kia cũng giống như một thử thách để họ trải nghiệm. Vốn không thích những quy tắc, khuôn khổ, Nhân Mã sẽ tỏ ra vô cùng hứng thú với những sự việc diễn ra bất ngờ. Chỉ cần sếp muốn họp, lúc nào Nhân Mã cũng sẵn sàng đáp ứng. Nhân Mã cũng là một người có tầm nhìn, việc này sẽ giúp đỡ khá nhiều cho sếp của họ.

Ma Kết - Tiếp tục công việc như bình thường

Ma Kết đón nhận tin từ sếp với thái độ bình thản nhất trong các cung hoàng đạo. Nổi tiếng là những người nghiện công việc, đương nhiên, chỉ cần là một phần việc phải làm thì Ma Kết sẽ làm mà không cho thêm ý kiến.

Bảo Bình - Viết 'status' ngay và luôn

Bảo Bình vẫn thường thể hiện tính cách khác biệt của mình qua những dòng trạng thái trên mạng xã hội. Và đương nhiên, việc nhận được thông điệp khẩn từ sếp cũng sẽ được Bảo Bình gắn cho vài dòng rồi. Có điều, với tính cách kỳ quái, bạn có thể sẽ hơi khó hiểu những gì Bảo Bình vừa đăng lên.

Song Ngư - Tụt 'mood' làm việc cho tới tận lúc họp xong… và sau đó nữa

Cảm giác chán nản sẽ ngay lập tức đến với Song Ngư và ở lại cho tới khi nào họ không muốn đón nhận nữa. Và một khi tâm trạng đã rơi rớt thì Song Ngư sẽ chẳng còn thiết làm gì cả. Họ tỏ ra vô cảm với mọi thứ và coi chừng, cảm giác ấy có thể lây lan cho mọi người xung quanh nữa đấy.

