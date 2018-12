Bí mật kinh hoàng trại tập trung lớn nhất của Đức quốc xã

Sau khi chiếm được Ba Lan vào năm 1939, Đức quốc xã đã tiến hành xây dựng trại tập trung Auschwitz-Birkenau nằm gần thành phố Oswiecim. Auschwitz-Birkenau là khu tổ hợp trại tập trung khét tiếng với 3 trại chính gồm: Auschwitz I - trung tâm hành chính; Auschwitz II (Birkenau) - trại hủy diệt, và Auschwitz III (Monowitz) - trại lao động. Kể từ khi đi vào sử dụng vào tháng 6/1940, trại tập trung Auschwitz-Birkenau trở thành trại mang tính biểu tượng của "Giải pháp cuối cùng" nhằm tận diệt người Do Thái. Theo ước tính, khoảng 1,1 - 1,5 triệu người bị phát xít Đức tàn sát tại trại tập trung Auschwitz-Birkenau. Trong số này, 90% nạn nhân là người Do Thái. Bên cạnh người Do Thái, khoảng 150.000 người Ba Lan, 15.000 tù binh Liên Xô và hàng chục ngàn người ở nhiều quốc gia trên thế giới cũng bỏ mạng tại trại tập trung khét tiếng này. Nhiều tù nhân bao gồm cả phụ nữ và trẻ em tại trại tập trung Auschwitz-Birkenau trở thành đối tượng thí nghiệm phi nhân tính của bác sĩ Joseph Mengele. Đa số tù nhân chết khi tham gia thí nghiệm. Tù nhân sống trong điều kiện khắc khổ tại trại tập trung Auschwitz-Birkenau khi thiếu đồ ăn, nước sinh hoạt, không gian sống chật chội, bẩn thỉu, lao động cực khổ, thường xuyên bị đánh đập... Do vậy, không ít tù nhân trở nên ốm yếu, bệnh tật và thiệt mạng dù mới vào trong trại tập trung Auschwitz-Birkenau được một thời gian ngắn. Trước cuộc sống tại "chốn địa ngục trần gian" tại Auschwitz-Birkenau, hàng trăm tù nhân đã thực hiện đào tẩu khỏi nơi chết chóc này. Theo một số tài liệu, 144 tù nhân đào thoát thành công khỏi trại Auschwitz-Birkenau. Mời độc giả xem video: Trại tập trung của Đức Quốc xã (nguồn: VTC14)

