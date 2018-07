"Tất tần tật" về con người bạn khi nhìn vào hình ảnh này

Trong chúng ta, hầu hết ai cũng đều có sự tò mò muốn tìm hiểu về chính bản thân mình về những điều chưa từng chạm tới trong con người mình. Bởi khi hiểu rõ về bản thân và cá tính của mình, nó không chỉ giúp bạn tự tin với những điểm mạnh của mình, mà còn "cảnh báo" bạn về những tình huống có thể khiến bạn dễ bị tổn thương.

Dựa trên một nghiên cứu về ngôn ngữ cơ thể, các nhà tâm lý đã đã chuẩn bị một bài kiểm tra để giúp bạn xác định các đặc điểm tính cách của mình. Bạn chỉ cần chọn hình bóng của người mà bạn nghĩ là thành công nhất và khám phá những khía cạnh tuyệt vời trong tính cách của bạn mà đôi khi có thể chính bạn cũng không nhận ra.

Trong số 4 cô gái trên, bạn hãy chọn ra cô gái mình cho là thành công nhất và xem kết quả dưới đây nhé.



Cô gái số 1

Nếu bạn nghĩ rằng cô gái đầu tiên là người thành công nhất thì bạn là một người rất tự tin, không ngần ngại đón nhận những thử thách mới. Bạn sẵn sàng chấp nhận mọi thử thách với sự lạc quan, nhiệt tình và tự tin đáng ngưỡng mộ. Bên cạnh đó, bạn cũng rất chăm chỉ, bạn làm việc cật lực để khiến mọi người phải khâm phục, nể trọn mình và với niềm kiêu hãnh lớn lao, bạn sẽ không cho phép bất cứ ai "vượt qua" được mình.

Cô gái số 2

Khi bạn chọn cô gái số 2, đối với bạn, tình cảm luôn lấn át lý trí. Bạn thích nghe theo lời mách bảo của trái tim hơn là làm theo những gì mà bộ não phân tích. Thế mà hầu như mọi việc bạn quyết định đều chính xác. Bên cạnh đó, bạn cũng được "trời ban" cho khả năng quan sát tinh tường và trực quan tốt, vì vậy mà người khác không dễ gì có thể lừa được bạn.

Cô gái số 3

Câu thành ngữ yêu thích của bạn là "the devil lies in the details" (nghĩa là sai lầm chết người thường nằm trong những chi tiết nhỏ nhặt). Bạn sống rất có lý trí và muốn phân tích mọi thứ cặn kẽ, từng li từng tí trước khi bắt đầu hành động. Chính vì lẽ đó mà thường phải mất thời gian khá lâu bạn mới đưa ra được quyết định cuối cùng nhưng những quyết định của bạn đưa ra hầu như luôn đúng.

Cô gái số 4

Bạn không phải là người quá tham vọng, nhưng lại biết khả năng của mình đến đâu và những gì có thể đạt được. Bạn luôn làm việc rất chăm chỉ để đạt được mục tiêu của mình.

Bạn cũng hiểu rằng quan trọng nhất là vượt qua chính mình nên luôn cố gắng hoàn thiện bản thân mỗi ngày. Bạn không phải là người không thích đón nhận những thử thách mới, nhưng lại không sẵn sàng ra khỏi "vùng an toàn" của mình để đón nhận thử thách ấy.

Thông tin chỉ mang tính tham khảo!