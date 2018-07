Rợn người trước những địa điểm bị đồn ma ám ở Pháp

1.Hầm mộ Paris: Hầm mộ Paris là một trong những nơi đáng sợ nhất và bị ma ám ghê rợn nhất nước Pháp. Bên dưới những hầm mộ này là một mê cung đáng sợ với hàng loạt những bộ xương khô xếp đầy trên tường. Ước tính có khoảng 6 triệu bộ hài cốt được chôn tại đây. Hãy cẩn thận khi đi lại tại nơi này, có rất nhiều người đã đi lạc trong hầm và không bao giờ tìm thấy lối ra nữa. 2. Nghĩa trang Pere Lachaise: Nếu muốn tận mắt thấy một bóng ma, có lẽ du khách nên một lần tới viếng nghĩa trang Père Lachaise. Nơi này được cho là một trong những nghĩa trang bị ám ảnh nhất không chỉ ở châu Âu mà còn trên toàn thế giới. Đây là nơi chôn cất của nhiều người nổi tiếng như Edith Piaf, Oscar Wilde, Jim Morrison, Molière, Marcel Proust, Balzac, Camille Pissaro… 3. Vườn và cung điện Versailles: Cung điện hoàng gia Versailles nằm trong số những điểm tham quan hàng đầu ở Pháp, chỉ cách Paris 20 km. Tuy nhiên, điều mà hầu hết mọi người không biết là nó cũng là một trong những nơi bị ám ảnh nhất trong cả nước. Cả khu vườn và lâu đài đều được biết đến là nơi xuất hiện nhiều hồn ma bí ẩn. Đặc biệt hồn ma của Marie Antoinette được phát hiện đã lảng vảng ở trong khu vườn rất nhiều lần. 4. Château de Trécesson: Lâu đài Trécesson thời trung cổ ở Brittany là nơi có nhiều câu chuyện kỳ lạ, đó là những vụ giết người tàn độc và nhiều cái chết bí ẩn. Có một câu chuyện kể về một người cô dâu đã bị các anh trai của mình sát hại và chôn sống ngay trong buổi sáng đám cưới. Bên trong tòa lâu đài này còn rất nhiều căn phòng bị ma ám rất rùng rợn. 5. Lâu đài Brissac: Lâu đài này được xây dựng vào thế kỷ thứ 11 và được sửa sang lại vào thế kỷ 17. Nơi đây được các thợ săn ma và nhiều du khách hiếu kỳ đổ xô đến khám phá những điều huyền bí và vô số câu chuyện kỳ quái diễn ra trong lâu đài. Vụ giết người tàn bạo của Jacques de Brézé khiến cho ai cũng kinh hãi, ông đã giết vợ và người tình của vợ một cách tàn ác nhất ngay trong lâu đài này. 6. Mont Saint Michel: Mont Saint Michel nằm trên một hòn đảo ngoài khơi bờ biển Normandy, nó có thể lộng lẫy theo bất cứ cách nào nhưng khi biết được những bí mật bên trong lâu đài này, chắc chắn du khách sẽ không dám đặt chân tới. Được biết, trước đây đã có 2000 người Anh bị giết một cách dã man tại nơi này. Người ta kể nhau rằng, cát xung quanh lâu đài đã bị nhuốm màu đỏ tươi của máu. 7. Chateau de Chateaubriant: Có một câu chuyện gắn liền với tòa lâu đài này về Francoise de Foix, vợ của Jean de Laval-Châteaubriant, thống đốc Brittany đột nhiên qua đời vào ngày 16 tháng 10 năm 1537, có tin đồn nói rằng bà bị nhốt trong một căn phòng bởi người chồng ghen tuông của mình, bà đã bị đầu độc và chảy máu cho đến chết. 8. Notre Dame of Paris: Notre Dame of Paris là một trong những điểm du lịch đáng chú ý nhất ở Pháp, nhưng ít ai biết rằng nó cũng là nơi xuất hiện rất nhiều bóng ma bí ẩn. Cho đến ngày nay, vẫn chưa ai dám can đảm để tìm hiểu sự thật chết chóc bên trong tòa lâu đài. 9. Bastille: Bastille đã từng là một nhà tù kiên cố với một tòa tháp cao hơn 80 mét, được bao quanh bởi một con hào nhỏ. Nơi đây đã từng chứa những nhân vật bí ẩn, và cũng là nơi tra tấn độc ác đến ghê rợn. Cho đến bây giờ, nững vết tích của những màn tra khảo nhuộm máu vẫn còn sót lại trên tường. 10. Parc Montsouris: Công viên xinh đẹp này nằm ở phía nam trung tâm thành phố, nơi này thoạt trông rất bình dị để đi dạo buổi chiều hoặc đi dã ngoại ăn trưa, nhưng hãy cẩn thận vì du khách có thể bắt gặp một số hồn ma không đầu. Parc Montsouris trước đây được cho là khu vực thử nghiệm của máy chém, máu tươi được nhuộm đỏ cả một vùng.

