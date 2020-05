Tận mục nơi an nghỉ của cựu hoàng Bảo Đại ở Paris

Mộ của cựu hoàng Bảo Đại tại nghĩa trang Passy trên đồi Trocadéro, thành phố Paris. Ông qua đời vào 5 giờ sáng ngày 31/7/1997 tại Quân y viện Val-de-Grâce, hưởng thọ 85 tuổi. Ảnh: Bee Bee Travel. Theo bệnh án, Bảo Đại mất vì ứ nước màng não, xuất huyết nội tạng thận và ung thư tuỵ. Ngôi mộ ban đầu khá đơn sơ, theo ý muốn người vợ Pháp của cựu hoàng là bà Monique Baudot. Ảnh: Gác Thọ Lộc. Gần đây mộ Bảo Đại mới được xây lại khang trang theo ý nguyện người con trai ông là Bảo Ân. Ảnh: S. Ruehlow / Flickr. Cồng trình nằm trong không gian khá chật chội của nghĩa trang và không thực sự nổi bật so với các ngôi mộ xung quanh. Ảnh: Trung học Tân An. Nếu không được giới thiệu, sẽ không có ai nghĩ đây là nơi an nghỉ của một người từng là hoàng đế nước Việt. Ảnh: Trung học Tân An. Dòng chữ trên bia mộ. Ảnh: Trung học Tân An. Sau khi cựu hoàng Bảo Đại qua đời, tang lễ của ông được tổ chức vào lúc 11h ngày 6/8/1997 tại nhà thờ Saint-Pierre de Chaillot số 35 đại lộ Marceau, quận 16 Paris. Ảnh: S. Ruehlow / Flickr. Đám tang ông đã thu hút sự chú ý của truyền thông Pháp, với sự hiện diện của khoảng 10 cơ quan báo chí và 2 hãng truyền hình. Ảnh: Gác Thọ Lộc. Mời quý độc giả xem video: Phục dựng Tử Cấm Thành Huế.

