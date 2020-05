Những mỹ nhân tuyệt sắc đi qua cuộc đời vua Bảo Đại

Vua Bảo Đại cưới Nguyễn Hữu Thị Lan tại Điện Dưỡng Tâm, Huế vào ngày 20/3/1934. 4 ngày sau, nhà vua phong cho bà tước Nam Phương hoàng hậu. Sau khi kết hôn, Nam Phương hoàng hậu có với vua Bảo Đại 5 người con (gồm 2 hoàng tử và 3 công chúa). Cuộc hôn nhân giữa Nam Phương hoàng hậu và vua Bảo Đại hạnh phúc viên mãn kéo dài hơn 1 thập kỷ trước khi nhà vua thay đổi tình cảm và có nhiều nhân tình khi chuyển ra Hà Nội. Cụ thể, cựu hoàng Bảo Đại tạm biệt Nam Phương hoàng hậu và các con để ra Hà Nội làm cố vấn theo lời mời của Chính phủ vào năm 1945. Dù biết chuyện chồng có nhiều nhân tình, Nam Phương hoàng hậu không hề đánh ghen ầm ĩ hay làm bất kỳ điều gì làm mất thể diện hoàng gia. Vào năm 1947, Nam Phương hoàng hậu và các con sang Pháp sinh sống. Kể từ đó, bà rất ít khi gặp cựu hoàng Bảo Đại. Bà qua đời tại đây vào ngày 15/9/1963. Bà được an táng ngay nghĩa trang Công giáo tại Chabrignac. Mặt sau bia mộ có viết dòng chữ Hán: “Đại Nam Nam Phương Hoàng hậu chi lăng". Sau khi ra Hà Nội, cựu hoàng Bảo Đại liên tiếp có các mối quan hệ tình ái ngoài luồng. Người tình đầu tiên của ông là Bùi Mộng Điệp (ảnh). Bà là người Bắc Ninh, từng có một đời chồng và con riêng. Nhan sắc xinh đẹp của Bùi Mộng Điệp khiến cựu hoàng Bảo Đại say mê ngay khi ra Hà Nội năm 1945. Vì vậy, bà được người đời gọi là "Thứ phi phương Bắc". Bà sinh cho Bảo Đại 1 con gái và 2 con trai. Trong thời gian ở bên Mộng Điệp, cựu hoàng Bảo Đại thường xuyên đi cùng một người phụ nữ là Lý Lệ Hà. Về sau, bà trở thành nhân tình của ông. Lý Lệ Hà được đánh giá là tuyệt sắc giai nhân và từng đoạt danh hiệu Hoa khôi đầu tiên của Việt Nam. Sau năm 1946, Bảo Đại rời Việt Nam và sống lưu vong tại Hong Kong cùng với người tình Lý Lệ Hà. Cuộc tình của bà với cựu hoàng Bảo Đại không có kết thúc có hậu do ông đem lòng yêu người phụ nữ khác. Về sau, Lý Lệ Hà cưới một quân nhân người Pháp và không còn bất cứ mối liên hệ nào với cựu hoàng Bảo Đại. Khi cùng Lý Lệ Hà sống lưu vong tại Hong Kong, Bảo Đại đem lòng yêu Hoàng Tiểu Lan (tên khác là Jenny Woong - trong ảnh). Bà là vũ nữ Trung Hoa lai Pháp. Hai người chung sống với nhau như vợ chồng và có một con gái. Theo một số tài liệu, Bảo Đại xây cho bà một biệt thự tại Đà Lạt. Năm 1949, Bảo Đại về nước giữ chức Quốc trưởng và có một mối tình với cô gái Huế tên là Lê Thị Phi Ánh (trong ảnh). Hai người gặp nhau tại Đà Lạt và bà sinh 2 người con cho ông. Giống như những phụ nữ khác đi qua đời cựu hoàng Bảo Đại, Phi Ánh chỉ ở bên ông một thời gian. Năm 1954, Bảo Đại rời Việt Nam sang Pháp sinh sống sau khi Ngô Đình Diệm tiếm ngôi Quốc trưởng, Phi Ánh kết hôn với một người đàn ông khác nhưng không hạnh phúc. Bà qua đời vì căn bệnh ung thư năm 1986. Người phụ nữ cuối cùng trong cuộc đời Bảo Đại là Monique Baudot (ảnh). Hai người gặp nhau tại Pháp năm 1969 và có tình cảm với nhau trước khi sống như vợ chồng từ năm 1971. Một năm sau, Bảo Đại làm đám cưới chính thức và có giấy hôn thú với Monique Baudot. Theo đó, bà là một trong 2 người vợ chính thức của Bảo Đại. Bà chăm sóc Bảo Đại cho đến khi ông qua đời năm 1997. Mời độc giả xem video: Hòa Minzy kể chuyện tình buồn của Nam Phương Hoàng Hậu. Nguồn: VTC Now.

