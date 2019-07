Sự thật rùng rợn về bác sĩ nghiện ân ái với tử thi

Cho đến nay, câu chuyện về Carl Tanzler - bác sĩ mắc bệnh "yêu" xác chết vẫn khiến nhiều người bị ám ảnh, thậm chí không tin là điều này lại có thể xảy ra trong cuộc sống thực. Sinh ngày 8/2/1877 tại Dresden, Đức, Tanzler nhập cư vào Mỹ năm 1926. Ông chuyển đến sinh sống ở Key West, Florida và làm việc cho bệnh viện Marine. Vào năm 1930, bác sĩ Tanzler có cuộc gặp định mệnh với nữ bệnh nhân Maria Elena Milagro de Hoyos Mesa, 22 tuổi, khi cô tới bệnh viện khám bệnh. Tại đây, cô được chẩn đoán mắc bệnh lao. Ngay từ lần đầu gặp mặt, Tanzler đã đem lòng yêu Mesa. Dù hơn Mesa 34 tuổi nhưng Tanzler không ngại ngùng thổ lộ tình yêu dành cho cô cũng như tặng cô nhiều món đồ quý giá. Thế nhưng, Mesa từ chối tình cảm của Tanzler. Dù tình yêu không được đáp lại nhưng Tanzler vẫn dốc lòng cứu chữa Mesa khỏi căn bệnh lao nguy hiểm. Bất chấp những nỗ lực của Tanzler, Mesa qua đời vào tháng 10/1931. Tang lễ của cô được tổ chức ngay sau đó với chi phí do Tanzler cho trả. Theo đó, Tanzler cho xây dựng một lăng mộ dành cho người phụ nữ ông đem lòng yêu. Không ai ngờ rằng người bác sĩ này lợi dụng điều đó lén làm một chìa khóa vào lăng mộ để thường xuyên gặp mặt Mesa. Vào một buổi tối tháng 4/1933, Tanzler bí mật đến lăng mộ và đem thi hài Mesa về nhà để ngày ngày nhìn thấy người ông dành hết tình yêu. Khi thi hài Mesa có dấu hiệu phân hủy, Tanzler đã sử dụng các cách khác nhau để bảo quản. Rùng rợn hơn, Tanzler còn đặt xác chết lên giường ngủ của ông. Cứ như vây, Tanzler chung sống với thi hài Mesa trong gần 7 năm trước khi sự thật bị phát giác. Do vậy, vào năm 1940, Carl Tanzler bị bắt vì tội trộm mộ. Thế nhưng, gã bác sĩ biến thái nhanh chóng được thả tự do vì thời hạn của vụ án đã hết. Về sau, thi thể của Mesa được trả lại cho gia đình và đem tái chôn cất. Video: Đào mộ cụ bà 93 tuổi lấy xương bánh chè (nguồn: VTC14)

Cho đến nay, câu chuyện về Carl Tanzler - bác sĩ mắc bệnh "yêu" xác chết vẫn khiến nhiều người bị ám ảnh, thậm chí không tin là điều này lại có thể xảy ra trong cuộc sống thực. Sinh ngày 8/2/1877 tại Dresden, Đức, Tanzler nhập cư vào Mỹ năm 1926. Ông chuyển đến sinh sống ở Key West, Florida và làm việc cho bệnh viện Marine. Vào năm 1930, bác sĩ Tanzler có cuộc gặp định mệnh với nữ bệnh nhân Maria Elena Milagro de Hoyos Mesa, 22 tuổi, khi cô tới bệnh viện khám bệnh. Tại đây, cô được chẩn đoán mắc bệnh lao. Ngay từ lần đầu gặp mặt, Tanzler đã đem lòng yêu Mesa. Dù hơn Mesa 34 tuổi nhưng Tanzler không ngại ngùng thổ lộ tình yêu dành cho cô cũng như tặng cô nhiều món đồ quý giá. Thế nhưng, Mesa từ chối tình cảm của Tanzler. Dù tình yêu không được đáp lại nhưng Tanzler vẫn dốc lòng cứu chữa Mesa khỏi căn bệnh lao nguy hiểm. Bất chấp những nỗ lực của Tanzler, Mesa qua đời vào tháng 10/1931. Tang lễ của cô được tổ chức ngay sau đó với chi phí do Tanzler cho trả. Theo đó, Tanzler cho xây dựng một lăng mộ dành cho người phụ nữ ông đem lòng yêu. Không ai ngờ rằng người bác sĩ này lợi dụng điều đó lén làm một chìa khóa vào lăng mộ để thường xuyên gặp mặt Mesa. Vào một buổi tối tháng 4/1933, Tanzler bí mật đến lăng mộ và đem thi hài Mesa về nhà để ngày ngày nhìn thấy người ông dành hết tình yêu. Khi thi hài Mesa có dấu hiệu phân hủy, Tanzler đã sử dụng các cách khác nhau để bảo quản. Rùng rợn hơn, Tanzler còn đặt xác chết lên giường ngủ của ông. Cứ như vây, Tanzler chung sống với thi hài Mesa trong gần 7 năm trước khi sự thật bị phát giác. Do vậy, vào năm 1940, Carl Tanzler bị bắt vì tội trộm mộ. Thế nhưng, gã bác sĩ biến thái nhanh chóng được thả tự do vì thời hạn của vụ án đã hết. Về sau, thi thể của Mesa được trả lại cho gia đình và đem tái chôn cất. Video: Đào mộ cụ bà 93 tuổi lấy xương bánh chè (nguồn: VTC14)