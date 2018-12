Rùng mình chuyện sống cùng xác chết khó tin nhất lịch sử

Robert James Kuefler, 60 tuổi, ở bang Minnesota, Mỹ gây rúng động dư luận khi bị phát giác sống cùng xác chết của mẹ và anh trai sinh đôi suốt 1 năm. Theo lời khai của Kuefler, người mẹ Evelyn Kuefler, 94 tuổi, qua đời vào tháng 8/2015. Người anh trai sinh đôi Richard Kuefler tử vong từ trước đó. Cảnh sát đã phát hiện việc ông Kuefler sống với thi thể mẹ và anh trai quá cố từ năm 2016. Khi được tìm thấy, thi hài của bà Evelyn phân hủy nặng trong khi xác ông Richard trông như xác ướp. Các chuyên gia tiến hành khám nghiệm tử thi và xác định mẹ cùng anh trai sinh đôi của Kuefler chết vì nguyên nhân tự nhiên, không có dấu hiệu bị giết. Phải đến năm 2017, ông Kuefler mới bị buộc tội can thiệp vào xác chết vì không thông báo cho giới chức trách về cái chết của anh trai và mẹ ngay trong nhà. Theo luật ở Mỹ, tội danh can thiệp vào xác chết ở Mỹ có mức phạt tối đa là 1 năm tù giam và có thể bị phạt 3.000 USD. Năm 2014, cụ bà Doris Kirby, 78 tuổi, sống ở Alabama được biết đến là đã sống cùng thi hài người chồng trong 1 tháng trước khi cảnh sát phát hiện vụ việc. Theo điều tra của cảnh sát, cụ bà Doris mắc bệnh Alzheimer và được chồng Jessie Claude Kirby, 75 tuổi, chăm sóc tại nhà. Do mắc nhiều căn bệnh khác nhau, trong đó có bệnh tim nên ông Jessie đã qua đời trên giường trong lúc ngủ. Cảnh sát nhìn thấy thi thể của ông Jessie qua cửa sổ khi ghé thăm nhà của họ để kiểm tra sau khi người thân của họ thông báo không liên lạc được với hai ông bà. Khi vào bên trong ngôi nhà, ngoài thi hài ông Jessie, cảnh sát cũng phát hiện 2 con chó nằm chết trong phòng ngủ. Chúng dường như chết vì không được cho ăn. Những người hàng xóm cho hay họ vô cùng bất ngờ và không hay biết chuyện ông Jessie đã mất. Mời độc giả xem video: Phát hiện mộ cổ có di hài còn nguyên vẹn (nguồn: VTC14)

