Sự thật quá sốc thảm kịch đèo Dyatlov đáng sợ nhất nước Nga

Cách đây 60 năm, sự cố đèo Dyatlov xảy ra khiến dư luận không khỏi bàng hoàng. Thảm kịch này được đặt theo tên của kỹ sư Igor Dyatlov khi ông là người dẫn đầu đoàn 9 người thám hiểm. Thi thể các thành viên trong nhóm thám hiểm này được phát hiện ở đèo núi Kholat Syakhl. Theo đó, đèo Kholat Syakhl còn được gọi là đèo Dyatlov. Thảm kịch đèo Dyatlov xảy ra bắt nguồn từ việc 10 người thực hiện chuyến thám hiểm chinh phục dãy núi bắc Ural từ ngày 23/1/1959. Kỹ sư Igor Dyatlov thuộc Viện Bách khoa Ural (nay là Đại học Kỹ thuật Quốc gia Ural, Nga) dẫn đầu nhóm thám hiểm gồm các sinh viên trẻ tuổi. Tuy nhiên, đến ngày 28/1, chỉ có 9 người tiếp tục hành trình do Yury Yudin buộc phải trở về vì bị ốm ngay khi bắt đầu chuyến đi. Nhờ vậy mà Yudin thoát nạn. 9 thành viên còn lại do ông Dyatlov dẫn đầu tiếp tục hành trình như dự kiến. Theo kế hoạch, họ sẽ trở lại Vizhai vào ngày 12/2/1959. Tại địa điểm đó, ông Dyatlov sẽ gửi một bức điện tín đến câu lạc bộ Thể thao của trường để thông báo rằng nhóm thám hiểm đến nơi an toàn. Tuy nhiên, đã quá ngày dự kiến mà nhóm thám hiểm do ông Dyatlov vẫn bặt vô âm tín nên giới chức trách và gia đình các thành viên tổ chức cuộc tìm kiếm. Đến ngày 26/2, đội tìm kiếm phát hiện một chiếc lều bỏ hoang. Từ đây, họ lần lượt phát hiện thi thể của 9 thành viên nhóm thám hiểm ở khu vực xung quanh. Điều khiến người ta cảm thấy rùng mình là những thi thể này chết trong các tư thế khác nhau và nguyên nhân tử vong cũng không giống nhau. Thậm chí, có thi thể không còn nguyên vẹn. Trước cái chết bí ẩn của 9 thành viên trên, cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra hiện trường, khám nghiệm tử thi nhưng vẫn chưa thể giải mã được chuyện gì đã xảy đến với đoàn thám hiểm.

