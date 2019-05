Sơn cửa nhà kiêng kị 4 màu này nếu không muốn nghèo mạt kiếp

Gia chủ cần tránh 4 màu sơn cửa sau:

Màu xanh lam đậm

Trong phong thủy, màu đen và màu lam đậm đại diện cho tà khí, điều không may, những thứ âm hồn. Do vậy, việc chọn một trong hai màu sắc này để sơn cửa thì chẳng khác nào bạn đang mời gọi những điều không may tới nhà.

Màu đỏ

Màu đỏ trong phong thủy tượng trưng cho đại hung. Nếu sơn màu đỏ cho cửa chính, các thành viên trong nhà có thể gặp họa hay gặp những chuyện không may.

Bên cạnh đó, theo các nhà phong thủy học, cửa chính không nên sơn màu quá rực rỡ. Trong khi đó, màu đỏ là màu nóng dễ khiến tính khí của mọi người trở nên nóng nảy, khó kiềm chế được cảm xúc và hành vi. Điều này khiến các thành viên trong gia đình dễ xung đột, bất hòa hoặc vướng vào các vụ tranh cãi, kiện tụng.

Màu vàng đất

Ảnh minh họa.

Màu vàng đất là màu của sao Ngũ hoàng theo thuyết âm dương ngũ hành. Đây vốn là ngôi sao biểu tượng cho sát khí, hung tinh, sự không may mắn. Nếu bị sao này “chiếu” tới thì cuộc đời coi như “chấm hết” bởi mọi tai họa, điềm hung có thể đến bất ngờ, không báo trước. Do vậy, tốt nhất nên tránh màu vàng đất khi sơn cửa chính cho ngôi nhà.

Màu nâu

Màu nâu vốn là biểu tượng của tử khí, của sự ảm đạm. Do vậy, theo quan niệm phong thủy, đây không phải là màu phù hợp để sơn cửa chính. Chọn màu sơn này cho cửa chính đồng nghĩa với việc dẫn tử khí vào nhà, chặn đứng con đường tài lộc. Hơn nữa, tử khí xâm nhập vào nhà khiến cho sức khỏe của các thành viên trong gia đình bị sa sút, tuổi thọ giảm nghiêm trọng.

Chọn màu sơn theo mệnh của gia chủ

Theo thuyết Ngũ hành tương sinh tương khắc, mỗi mệnh sẽ phù hợp với những loại màu sắc khác nhau. Đây chính là cơ sở để các gia chủ lựa chọn màu sơn nhà hợp phong thủy cho riêng mình.

Mệnh của mỗi người được dựa trên ngũ hành bao gồm: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ và tồn tại theo quy luật tự nhiên có tương sinh và tương khắc. Màu sắc cũng tồn tại và chuyển đổi liên quan đến ngũ hành, mỗi hành tương ứng với một màu sắc: Kim ứng với màu vàng nhạt, trắng; Mộc ứng với màu xanh lá; Thủy ứng với màu đen, tín, xanh nước biển; Hỏa ứng với màu đỏ; Thổ ứng với màu nâu, vàng đất.

Gia chủ có thể chọn màu sơn tương ứng màu sắc với mệnh nêu trên hoặc có thể chọn màu sơn dựa trên sự tương sinh trong ngũ hành: Thổ sinh Kim, Kim sinh Thủy, Thủy sinh Mộc, Mộc sinh Hỏa, Hỏa sinh Thổ và dựa trên sự tương khắc để tránh các màu không hợp mệnh: Kim khắc Mộc, Mộc khắc Thổ, Thổ khắc Thủy, Thủy khắc Hỏa, Hỏa khắc Kim.

Từ đó, cách chọn màu sơn nhà hợp phong thủy như sau:

Mệnh Kim: Nên sử dụng sơn màu trắng hoặc sơn màu vàng, ánh bạc… không chọn màu đỏ

Mệnh Mộc: Sơn màu xanh hoặc màu đen, không chọn màu trắng, vàng

Mệnh Thủy: Nên sơn màu đen, xanh lam, tím, không nên chọn màu nâu, vàng đất.

Mệnh Hỏa: Nên sơn màu hồng, màu da cam, màu đỏ, không nên sơn màu xanh dương.

Mệnh Thổ: Sơn màu vàng đất, màu nâu hay màu vàng xám, không dùng màu xanh lá.

Thông tin chỉ mang tính tham khảo!