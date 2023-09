Soi tàn tích của nền văn minh bí ẩn nhất châu Mỹ

Nằm ở phía Đông Nam của hồ Titicaca ở đất nước Bolivia, Tiwanaku là tàn tích một nền văn minh bí ẩn cổ xưa bậc nhất của lục địa châu Mỹ. Ảnh: LaPazonfoot. Căn cứ theo những dấu tích còn lại, các nhà khảo cổ cho rằng khu vực xung quanh Tiwanaku đã có người sinh sống từ những năm 1.500 TCN. Nền văn minh Tiwanaku đã phát triển hưng thịnh từ khoảng năm 300 TCN cho đến 6 thế kỷ sau đó. Ảnh: Get lost & be found. Trong giai đoạn này, thành phố cổ Tiwanaku trở thành trung tâm chính trị, tâm linh của cả khu vực. Đây cũng là một trong những thành phố hùng mạnh nhất của thế giới cổ đại. Ảnh: LaPazonfoot. Mức độ phát triển của nền văn minh Tiwanaku được chứng minh qua những công trình kiến trúc kỳ vĩ, có giá trị cao cả về nghệ thuật lẫn tính năng sử dụng. Ảnh: Chris Travel Blog. Dù không còn nguyên vẹn, các cấu trúc mà nền văn minh này để lại khiến hậu thế thán phục bởi quy mô khổng lồ cùng kỹ năng ghép những tảng đá lớn với độ chính xác rất cao. Ảnh: Greatdays Travel Group. Công trình mang tính biểu tượng của Tiwanaku là đền Kalasasaya. Đây là một khoảng sân rộng, được bao quanh bởi tường cao, ở chính giữa là một cánh cổng lớn. Di tích này từng bị hủy hoại nặng nề, được tái thiết vào thập niên 1960. Ảnh: Karikuy Tours. Trước đền Kalasasaya là một khoảng sân trũng hình vuông, bao quanh là các bức tường được chạm khắc phù điêu phục vụ cho nghi lễ tôn giáo. Công trình này thường được gọi là đền bán ngầm. Ảnh: Batnomad. Cổng Mặt trời là một công trình nổi bật khác. Cánh cổng có hình chữ nhật, được đục đẽo từ một phiến đá nguyên khối nặng 45 tấn, phía trên khắc các biểu tượng thần linh của người Tiwanaku xưa kia. Ảnh: Bolivia Tours. Cận cảnh họa tiết trang trí hình thần Mặt trời trên Cổng Mặt trời. Đây là công trình được tạo tác tinh xảo nhất ở di tích Tiwanaku. Ảnh: Latinamericanstudies.org. Cổng Mặt trăng là tên gọi của một cánh cổng nhỏ hơn và ít chạm khắc hơn, cũng được chế tác từ một tảng đá duy nhất. Ảnh: Wikimedia Commons. Rải rác trong khu di tích có nhiều bức tượng tạc hình người đang đứng, tay cầm đồ tế lễ, được cho là hình ảnh những vị thầy tu của người Tiwanaku xưa. Ảnh: Chris Travel Blog. Cho đến nay, giới nghiên cứu vẫn chưa thể xác định được lý do vì sao Tiwanaku sụp đổ. Một giả thuyết được nhiều người ủng hộ là thành phố này đã bị nhấn chìm dưới lòng hồ Titicaca sau một thảm họa thiên nhiên. Ảnh: Wikimedia Commons. Thành phố này đã bị bỏ quên trong nhiều thế kỷ, cho đến khi được nhà sử học Pedro Cieza de Leon phát hiện vào thế kỷ 16. Ảnh: Itinari. Đến nay, các nhà khảo cổ đang tiếp tục nghiên cứu và tìm hiểu về kỹ thuật xây dựng của người Tiwanaku cũng như giải mã các bí mật lịch sử của nền văn minh bí ẩn này. Ảnh: Latin America & Caribbean Geographic. Vào năm 2000, UNESCO đã công nhận di tích Tiwanaku là Di sản văn hóa thế giới. Ảnh: Franks Travelbox. Mời quý độc giả xem video: Ai Cập phát hiện thêm kho báu cổ đại với hơn 100 quan tài chứa xác ướp 2.500 năm | VTV24.

