Soi địa điểm có thật, nơi Thạch Sanh giết đại bàng khổng lồ

Nằm ở xã Mỹ Đức, thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang, thắng cảnh Thạch Động Hà Tiên là nơi phát tích truyện cổ tích Thạch Sanh nổi tiếng. Đây chính là nơi có hang động mà chàng Thạch Sanh giết đại bàng giải cứu công chúa và con vua Thủy Tề. Truyện kể rằng, một hôm đang nằm nghỉ tại gốc đa thì Thạch Sanh thấy một con đại bàng rất to quắp một cô gái bay qua. Chàng liền lấy cung tên vàng bắn trọng thương con ác điểu. Chàng lần theo dấu máu thì thấy một hang lạ. Thạch Sanh không biết rằng cô gái đó chính là công chúa, người vừa bị chim lạ bắt mất, và cũng không vào hang. Khi đó, vua truyền lệnh: ai cứu được công chúa sẽ được trọng thưởng và cho làm phò mã. Lý Thông, người “anh kết nghĩa” - kẻ từng lợi dụng Thạch Sanh thuở trước - bấy giờ đã là một vị quan to. Hắn tổ chức một lễ hội dài 10 ngày tại kinh đô để tìm người cứu công chúa. Đến ngày thứ 9, Thạch Sanh mới đến dự hội. Lý Thông gặp lại Thạch Sanh và cùng mừng rỡ khi hắn nghe Thạch Sanh kể lại chuyện bắn trúng đại bàng và biết rõ hang ổ của nó. Dẫn Lý Thông đến hang ổ đại bàng, Thạch Sanh tay cầm búa thần, vai mang cung tên vàng leo vào hang núi. Còn Lý Thông đứng đợi ngoài cửa hang. Thấy người lạ xuất hiện, đại bàng – là một con yêu quái thành tinh - dùng đôi cánh khổng lồ quạt thành dông bão và lao tới Thạch Sanh với chiếc mỏ sắc như dao. Cuộc chiến diễn ra rất ác liệt khiến hang đá rung chuyển ầm ầm như động đất. Cuối cùng Thạch Sanh dùng cung vàng bắn gãy cánh đại bàng, rồi dùng búa thần đập nát đầu con yêu tính. Cứu được công chúa, Thạch Sanh dòng dây đưa công chúa ra ngoài cửa hang. Lý Thông vội sai quân lính vần đá to lấp kín cửa hang để hãm hại chàng. Hang bị lấp, Thạch Sanh đi sâu vào mọi ngóc ngách. Chàng ngạc nhiên khi nhìn thấy một thanh niên tuấn tú đang bị nhốt trong cũi sắt. Thạch Sanh phá tan cũi sắt cứu được Hoàng tử con vua Thúy Tể. Hoàng tử ân cần mời chàng dũng sĩ đến thăm Thủy cung để được đền ơn đáp nghĩa... Ở danh thắng Thạch Động, khi men theo bậc thang nhỏ lên tầng trên nhìn ra bên ngoài hang, du khách sẽ nhìn thầy một khối thạch nhũ rất lớn rủ xuống, tương truyền chính là đầu con đại bàng khổng lồ. Các bậc cao niên trong vùng còn kể rằng, thời xưa bờ biển còn ở gần Thạch Động, trong hang còn có một nhánh ăn sâu xuống lòng đất và thông ra biển, tương truyền là nơi Thạch Sanh đi gặp vua Thủy Tề. Nghe ca khúc Việt nam quê hương tôi.

Nằm ở xã Mỹ Đức, thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang, thắng cảnh Thạch Động Hà Tiên là nơi phát tích truyện cổ tích Thạch Sanh nổi tiếng. Đây chính là nơi có hang động mà chàng Thạch Sanh giết đại bàng giải cứu công chúa và con vua Thủy Tề. Truyện kể rằng, một hôm đang nằm nghỉ tại gốc đa thì Thạch Sanh thấy một con đại bàng rất to quắp một cô gái bay qua. Chàng liền lấy cung tên vàng bắn trọng thương con ác điểu. Chàng lần theo dấu máu thì thấy một hang lạ. Thạch Sanh không biết rằng cô gái đó chính là công chúa, người vừa bị chim lạ bắt mất, và cũng không vào hang. Khi đó, vua truyền lệnh: ai cứu được công chúa sẽ được trọng thưởng và cho làm phò mã. Lý Thông, người “anh kết nghĩa” - kẻ từng lợi dụng Thạch Sanh thuở trước - bấy giờ đã là một vị quan to. Hắn tổ chức một lễ hội dài 10 ngày tại kinh đô để tìm người cứu công chúa. Đến ngày thứ 9, Thạch Sanh mới đến dự hội. Lý Thông gặp lại Thạch Sanh và cùng mừng rỡ khi hắn nghe Thạch Sanh kể lại chuyện bắn trúng đại bàng và biết rõ hang ổ của nó. Dẫn Lý Thông đến hang ổ đại bàng, Thạch Sanh tay cầm búa thần, vai mang cung tên vàng leo vào hang núi. Còn Lý Thông đứng đợi ngoài cửa hang. Thấy người lạ xuất hiện, đại bàng – là một con yêu quái thành tinh - dùng đôi cánh khổng lồ quạt thành dông bão và lao tới Thạch Sanh với chiếc mỏ sắc như dao. Cuộc chiến diễn ra rất ác liệt khiến hang đá rung chuyển ầm ầm như động đất. Cuối cùng Thạch Sanh dùng cung vàng bắn gãy cánh đại bàng, rồi dùng búa thần đập nát đầu con yêu tính. Cứu được công chúa, Thạch Sanh dòng dây đưa công chúa ra ngoài cửa hang. Lý Thông vội sai quân lính vần đá to lấp kín cửa hang để hãm hại chàng. Hang bị lấp, Thạch Sanh đi sâu vào mọi ngóc ngách. Chàng ngạc nhiên khi nhìn thấy một thanh niên tuấn tú đang bị nhốt trong cũi sắt. Thạch Sanh phá tan cũi sắt cứu được Hoàng tử con vua Thúy Tể. Hoàng tử ân cần mời chàng dũng sĩ đến thăm Thủy cung để được đền ơn đáp nghĩa... Ở danh thắng Thạch Động, khi men theo bậc thang nhỏ lên tầng trên nhìn ra bên ngoài hang, du khách sẽ nhìn thầy một khối thạch nhũ rất lớn rủ xuống, tương truyền chính là đầu con đại bàng khổng lồ. Các bậc cao niên trong vùng còn kể rằng, thời xưa bờ biển còn ở gần Thạch Động, trong hang còn có một nhánh ăn sâu xuống lòng đất và thông ra biển, tương truyền là nơi Thạch Sanh đi gặp vua Thủy Tề. Nghe ca khúc Việt nam quê hương tôi.