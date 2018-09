Sau Tết Trung thu, 4 con giáp này "hóa rồng", giàu có điên đảo

Tuổi Hợi: Người tuổi Hợi cần cù, siêng năng, chịu thương chịu khó, không sợ thiệt thòi, luôn phấn đấu không ngừng, có chí tiến thủ. Bắt đầu từ tết Trung Thu, tài vận của con giáp này biến chuyển tích cực. Tài phú tăng cao, tài lộ không ngừng mở rộng. Các cơ hội phát tài liên tiếp rơi vào tay người tuổi Hợi. Con giáp này sẽ có cơ hội đổi đời nhanh chóng và trở nên giàu có. Tuổi Ngọ: Ngũ hành của người tuổi Ngọ bẩm sinh đã có Hỏa tương trợ nên khi bước vào Trung thu, dương khí vượng phát, kết hợp với ngũ hành Mộc vượng tạo nên cục diện "Mộc sinh Hỏa" do đó vận may liên tiếp đến với con giáp này. Dù công việc có phần bận rộn hơn nhưng người tuổi Ngọ lại được cấp trên ưu ái, trọng dụng nên có sự thăng tiến nhanh trong sự nghiệp. Sự nghiệp vượng kéo theo tài vận phát. Con giáp này sẽ có cơ hội đổi đời, và có thể nhanh chóng mua được xe sang, tậu được nhà đẹp. Tuổi Thìn: Người tuổi Thìn ngoại hình sáng láng, tâm tình cởi mở, có rất nhiều mối quan hệ bạn bè tốt đẹp. Bắt đầu từ Trung Thu, vận đen của người tuổi Thìn được quét sạch. Không những thành công rực rỡ trong công việc mà thu nhập của con giáp này cũng tăng lên nhanh chóng. Cả nguồn thu chính và nguồn thu phụ đều đem lại những khoản tiền không nhỏ cho con giáp này. Tuổi Thân: Bắt đầu từ Trung Thu, Chính Tài của người tuổi Thân vô cùng hanh thông do đó việc tăng lương, tăng thưởng là điều chắc chắn xảy ra. Thu nhập tăng cao, tài chính gia đình được cải thiện, gia đình êm ấm. Người tuổi Thân có thể tận hưởng một cuộc sống vô tư, vô lo. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc). Mời quý độc giả xem video 3 con giáp cuộc sống bỗng chốc nở hoa, người người ngưỡng mộ. Nguồn Phật pháp 365.

