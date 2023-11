Sau khi nhà Thanh sụp đổ, các ngự tiền thị vệ đã đi về đâu?

Hoàng đế nhà Thanh là người nắm trong tay quyền lực tối thượng. Mỗi quyết định của ông liên quan đến cuộc sống, thậm chí tính mạng của nhiều người. Do đó, việc bảo đảm an toàn tính mạng cho nhà vua là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của triều đình nhà Thanh. Công việc này do ngự tiền thị vệ phụ trách. Theo sử liệu, thị vệ dưới thời nhà Thanh là lực lượng quân sự được tuyển chọn từ con em các gia tộc thuộc Bát Kỳ Mãn Châu và Mông Cổ. Công việc của họ là bảo vệ hoàng đế cũng như các thành viên hoàng tộc. Ngoài ra, họ còn làm nhiệm vụ canh gác các cổng trong Tử Cấm Thành. Do là lực lượng thân cận nhất của hoàng đế nên ngự tiền thị vệ giỏi võ nghệ được đích thân hoàng đế chọn lựa. Nhờ đó, tiền đồ của họ vô cùng xán lạn. Vào năm 1900, liên quân 8 nước gồm: Anh, Mỹ, Pháp, Đức, Nga, Nhật, Áo và Italia đã đem quân tấn công Trung Quốc. Trước khi liên quân tiến tới Bắc Kinh, Từ Hi Thái hậu đã cùng hoàng đế Quang Tự và nhiều hoàng thân quốc thích, cung nữ, thái giám... cải trang thành dân thường lặng lẽ trốn tới Tây An. Trong tình huống nguy hiểm đó, lực lượng thị vệ không hề bảo vệ Tử Cấm Thành mà thay vào đó bỏ chạy để bảo toàn tính mạng. Sau khi Phổ Nghi lên ngôi hoàng đế, Nhiếp chính vương Thuần Thân vương Tái Phong đã cho thành lập đội quân thị vệ kiểu mới (còn gọi là Tân quân). Lần này, đội ngũ thị vệ được tuyển chọn, huấn luyện với những điểm mới. Ngoài xuất thân quyền quý, ngự tiền thị vệ còn được huấn luyện theo phương pháp chiến đấu của phương Tây, bao gồm sử dụng súng thành thạo và một số vũ khí hiện đại khác. Người đứng đầu của đội quân thị vệ mới này là Tái Tuần, 22 tuổi và là em trai của Nhiếp chính vương Thuần Thân vương Tái Phong. Năm 1911, cuộc Cách mạng Tân Hợi nổ ra. Do Tái Tuần còn quá trẻ, không có kinh nghiệm thực chiến nên đội quân thị vệ bị đánh bại. Triều đình nhà Thanh buộc phải cầu cứu Viên Thế Khải. Sau đó, Viên Thế Khải đã tham gia đàm phán với những người cách mạng của Tôn Trung Sơn và sắp xếp việc thoái vị của hoàng đế Phổ Nghi. Sau khi Phổ Nghi thoái vị, nhà Thanh chính thức sụp đổ. Với quyền lực trong tay, Viên Thế Khải đã giao cho bạn thân của mình là Phùng Quốc Chương chức vụ chỉ huy đội quân ngự tiền thị vệ thay thế cho Tái Tuần. Về sau, Viên Thế Khải trở thành Đại Tổng thống lâm thời và Đại Tổng thống Trung Hoa Dân quốc. Tiếp đến, ông thỏa hiệp cho Nhật Bản chiếm đóng một phần lãnh thổ để được họ giúp lên ngôi hoàng đế. Tuy nhiên, Viên Thế Khải chỉ làm hoàng đế được 83 ngày rồi tử vong. Đội quân thị vệ sau đó tan rã và biến mất khỏi lịch sử. Ảnh trong bài mang tính minh họa. Mời độc giả xem video: Bí quyết khiến Hoàng đế dù ăn sơn hào hải vị cũng không béo phì.

