Sau khi Gia Cát Lượng mất, Lưu Thiện lập tức lấy mạng 3 đại thần nào?

Gia Cát Lượng (181 – 234), biểu tự Khổng Minh, hiệu Ngọa Long, là công thần khai quốc của nhà Thục Hán và là Thừa tướng xuất chúng dưới thời Tam quốc. Ông hết mực trung thành với Lưu Bị, giúp vị quân chủ này gây dựng nên nhà Thục Hán, hình thành thế chân vạc trong Tam Quốc. Sau khi Lưu Bị băng hà, Khổng Minh tiếp tục tận trung, dốc sức phò tá con trai của ông là Lưu Thiện thuận lợi kế vị cũng như giúp ổn định triều đình. Vào năm 234, Gia Cát Lượng lâm bệnh nặng rồi qua đời ở gò Ngũ Trượng. Khi ấy, ông 54 tuổi. Cái chết của ông là mất mát to lớn đối với Lưu Thiện và nhà Thục Hán. Để ghi nhớ công lao của Khổng Minh, Lưu Thiện không chỉ cho tổ chức tang lễ long trọng, trang nghiêm mà còn xuống chiếu truy tặng ấn thụ Vũ Hương hầu và đặt tên Thụy là Trung Vũ hầu. Ngay sau khi Gia Cát Lượng mất, hoàng đế Lưu Thiện lần lượt hạ lệnh giết chết 3 đại thần gồm: Lý Mạc, Lưu Diễm và Dương Nghị. Điều này khiến nhiều người tò mò những đại thần này đã phạm tội gì mà hoàng đế nhà Thục kiên quyết xử tử họ. Đại thần đầu tiên bị Lưu Thiện xử tử là Lý Mạc. Sau khi Khổng Minh qua đời, Lý Mạc viết thư gửi cho Lưu Thiện với nội dung bôi nhọ danh tiếng của Thừa tướng quá cố. Không những vậy, đại thần này còn nói là phải nhanh chóng diệt trừ thế lực còn sót lại của Gia Cát Lượng. Lưu Thiện sau khi đọc thư vô cùng tức giận và hạ lệnh bắt giữ, xử tử Lý Mạc - đại thần có tấm lòng của kẻ tiểu nhân. Người tiếp theo bị Lưu Thiện xử tử sau khi Khổng Minh qua đời là Lưu Diễm. Vị đại thần này từng đảm nhiệm chức Xa kỵ tướng quân và lập được nhiều công lao hiển hách. Vì vậy, ông xem thường Lưu Thiện, thậm chí còn nói những lời khiếm nhã. Đỉnh điểm là việc Lưu Diễm ép vợ là Hồ Thị phải thừa nhận mình có quan hệ bất chính với Lưu Thiện, dùng đế giày đánh đập vợ trước khi bỏ vợ. Hồ Thị đã bẩm báo sự việc lên Lưu Thiện để đòi lại công bằng. Trước những hành động phạm thượng của Lưu Diễm, Lưu Thiện nổi trận lôi đình và hạ lệnh chém đầu đại thần này. Trong khi đó, Dương Nghi là người thông minh, có tài và từng được xem là cánh tay phải đắc lực của Gia Cát Lượng. Sau khi Gia Cát Lượng mất, Dương Nghi đã làm theo lời căn dặn của Thừa tướng quá cố, giúp Lưu Thiện xử lý nhiều việc quốc gia đại sự. Tin rằng bản thân là người có tài, Dương Nghi cứ nghĩ sẽ trở thành Thừa tướng tiếp theo của nhà Thục. Tuy nhiên, Lưu Thiện quyết định không lập đại thần nào làm Thừa tướng. Do đó, Dương Nghi đã nói một câu khiến Lưu Thiện tức giận: "Sớm biết được như thế này thì lúc đầu ta đã đi nương nhờ Tào Tháo". Nghe xong câu nói này, Lưu Thiện không chút do dự hạ lệnh bắt giữ và xử tử Dương Nghi.

