Sáng cô hồn đặt thứ này trên bàn thờ, tối may mắn gõ cửa, tiền bạc ùn ùn kéo đến

1. Hoa huệ ta (lay ơn): Huệ ta mang một ý nghĩa của sự thuần khiết, thanh tao, trang nhã nên là loại hoa cực thích hợp dùng để làm hoa cúng, dâng lên lễ Phật trong tháng 7 cô hồn. 2. Hoa cúc vàng: Hoa cúc vàng mang trong mình rất nhiều ý nghĩa khác nhau như lòng hiếu thảo, sự trường tồn vĩnh cửu hay là biểu tượng của sự sống, phúc lộc và may mắn. 3. Hoa cúc đồng tiền: Đúng như tên gọi của mình, cúc đồng tiền mang lại sự may mắn, tài lộc,tiền tài và thịnh vượng cho gia đình người chủ. Bên cạnh đó, cúc đồng tiền còn biểu trưng cho sức khỏe và tuổi thọ. 4. Hoa sen: Hoa sen được xem là biểu tượng của nhà Phật, không chỉ trong các chùa chiền có điêu khắc mà hoa sen còn được dùng làm tọa cho các Đức Phật ngồi. Có thể thấy tầm quan trọng cũng như sự đặc biệt của hoa sen. 5. Hoa mai: Mai vàng có ý nghĩa mang lại sự may mắn, giàu sang phú quý khi bắt đầu một năm mới và nó còn thể hiện sự cao thượng, lòng vị tha. 6. Hoa đào: Đầu tiên, hoa đào được xem là tinh hoa của ngũ hành, có thể xua đuổi ma quỷ và mang đến một cuộc sống bình an cho mọi người. Hoa đào còn tượng trưng cho sự sinh sôi nảy nở. 7. Hoa hồng: Hoa hồng với ý nghĩa ngập tràn hạnh phúc, sự trường tồn vĩnh cửu sẽ là chọn lựa tuyệt vời cho bạn khi muốn tìm một loại hoa chưng trên bàn thờ. 8. Cúc Pingpong: Cúc pingpong với hình dáng các cánh hoa xếp vào nhau tạo ra một khối cầu tròn tròn với mang ý nghĩa của sự đủ đầy, sung túc. (Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo).

1. Hoa huệ ta (lay ơn): Huệ ta mang một ý nghĩa của sự thuần khiết, thanh tao, trang nhã nên là loại hoa cực thích hợp dùng để làm hoa cúng, dâng lên lễ Phật trong tháng 7 cô hồn. 2. Hoa cúc vàng: Hoa cúc vàng mang trong mình rất nhiều ý nghĩa khác nhau như lòng hiếu thảo, sự trường tồn vĩnh cửu hay là biểu tượng của sự sống, phúc lộc và may mắn. 3. Hoa cúc đồng tiền: Đúng như tên gọi của mình, cúc đồng tiền mang lại sự may mắn, tài lộc,tiền tài và thịnh vượng cho gia đình người chủ. Bên cạnh đó, cúc đồng tiền còn biểu trưng cho sức khỏe và tuổi thọ. 4. Hoa sen: Hoa sen được xem là biểu tượng của nhà Phật, không chỉ trong các chùa chiền có điêu khắc mà hoa sen còn được dùng làm tọa cho các Đức Phật ngồi. Có thể thấy tầm quan trọng cũng như sự đặc biệt của hoa sen. 5. Hoa mai: Mai vàng có ý nghĩa mang lại sự may mắn, giàu sang phú quý khi bắt đầu một năm mới và nó còn thể hiện sự cao thượng, lòng vị tha. 6. Hoa đào: Đầu tiên, hoa đào được xem là tinh hoa của ngũ hành, có thể xua đuổi ma quỷ và mang đến một cuộc sống bình an cho mọi người. Hoa đào còn tượng trưng cho sự sinh sôi nảy nở. 7. Hoa hồng: Hoa hồng với ý nghĩa ngập tràn hạnh phúc, sự trường tồn vĩnh cửu sẽ là chọn lựa tuyệt vời cho bạn khi muốn tìm một loại hoa chưng trên bàn thờ. 8. Cúc Pingpong: Cúc pingpong với hình dáng các cánh hoa xếp vào nhau tạo ra một khối cầu tròn tròn với mang ý nghĩa của sự đủ đầy, sung túc. (Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo).