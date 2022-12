Phụ nữ có 3 lõm, 2 lồi càng già càng giàu

Phụ nữ 3 thứ càng mỏng lõm càng giàu có

Nhân trung lõm, rõ nét: Trong nhân tướng học một người phụ nữ nhân trung lõm, đường vân rõ nét là người có ý chí kiên cường hơn người. Những người này khi gặp khó khăn cũng không bao giờ lùi bước. Chính vì vậy, những người phụ nữ kiểu này càng già càng sở hữu khối tài sản khổng lồ giàu có không ai sánh bằng.

Đặc biệt, người phụ nữ này còn có đường tình duyên vô cùng tốt họ dễ chọn lựa được người chồng giàu sang như ý muốn của họ.

Eo nhỏ, bụng càng lõm càng tốt: Trong nhân tướng học, một người phụ nữ nếu sở hữu vòng eo nhỏ và mông của người phụ nữ được cho là biểu hiện cho khả năng sinh nở. Phụ nữ sở hữu dáng người đồng hồ cát, với vòng eo nhỏ nhắn và thon tròn, vòng ba căng là người có sức khỏe tốt.

Đồng thời, trong cuộc sống những người phụ nữ eo nhỏ còn rất biết vun vén để gia đình luôn êm ấm, biết cách chia sẻ để chồng được nhẹ gánh lo, biết cách yêu thương để con ngoan ngoãn.

Những người này họ biết cách kiếm tiền và không ngại khó ngại khổ để cùng chồng gây dựng kinh tế gia đình. Đàn ông cưới được người này làm vợ quả là may mắn hơn người.

Lòng bàn chân lõm: Trong nhân tướng học một người phụ nữ nếu như sở hữu tướng bàn chân thon nhỏ là quý tướng cả đời sẽ được hưởng nhiều bổng lộc, vinh hoa phú quý đủ cả.

Đặc biệt, trong văn hóa Á Đông truyền thống người phụ nữ tướng chân nhỏ là vận số may mắn nên luôn được cánh mày râu săn đón.

Ngược lại một người phụ nữ tướng bàn chân to vận số kém may mắn. Những người này thường phải làm trụ cột trong gia đình, một tay gánh vác tất cả việc lớn việc nhỏ, ít được hưởng sự an nhàn sung sướng.

Ngoài ra, người tướng bàn chân to còn dễ lận đận đường tình duyên, số dễ cô độc khi về già.

Phụ nữ 2 thứ này càng tròn lồi càng giàu có

Cằm nọng càng lồi càng giàu có: Phụ nữ hiện đại không thích có chiếc cằm nhiều thịt, nhất là những ai sở hữu tướng hai cằm thì rất buồn vì cho rằng nó xấu về mặt thẩm mỹ.

Tuy nhiên, xét về phong thủy thì những người sở hữu tướng cằm càng đầy đặn, càng lồi thậm chí hai cằm thì càng giàu có vượng khí. Đây chính là tướng phụ nữ vượng phu ích tử, càng già càng giàu có hơn người.

Bởi vậy, những người đàn ông nào lấy được những người phụ nữ này thì thật phúc ba đời.

Vòng 3 to và đầy đặn: Từ xưa tới này ông bà ta luôn muốn con trai của mình lấy được một người vợ có vòng 3 nảy nở. Bởi đây chính là tướng mông mang lại nhiều may mắn phúc lộc cho gia đình chồng con.

Trong nhân tướng học, phần lớn những người phụ nữ có vòng 3 lớn sẽ là chỗ dựa vững chắc cho chồng cả về kinh tế lẫn tinh thần. Thế nên, nếu lấy vợ có vòng 3 đầy đặn chắc chắn sẽ đem lại nhiều phúc khí cho chồng và cả nhà chồng.

Xét về khoa học thì những người phụ nữ vòng 3 nảy nở cũng dễ sinh con, sinh con thông minh đủ nếp tẻ nên người mẹ chồng nào cũng thích.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo