Phụ nữ chỉ cần có 1 trong 5 nét tướng này, cuộc đời nở hoa

Có nốt ruồi son dưới lòng bàn chân

Chẳng cần nói ai cũng biết nốt ruồi son được ví như biểu tượng của sự may mắn, hưng thịnh. Dù có nốt ruồi son ở bất cứ bộ phận nào của cơ thể thì đều mang 1 ý nghĩa tích cực.

Đặc biệt nhất là khi bạn sử hữu nốt ruồi son dưới lòng bàn chân bởi đây là đặc điểm cực hiếm, ai sở hữu đặc điểm này thường rất thích bôn ba, gặp toàn điều tốt đẹp. Những người này không những gặp thuận lợi trong cuộc sống mà còn đem đến may mắn cho người khác. Nhìn chung, hậu vận không phải lo lắng bất cứ điều gì, an nhàn hưởng phước, sống sung sướng đến hết đời.

Ảnh minh họa. Xương quai hàm rộng



Những người có xương quai hàm rộng thường được đánh giá là có gương mặt hơi thô, kém thon gọn, không mấy xinh đẹp. Tuy nhiên, họ lại có tính cách rất cương nghị, quyết đoán khiến đàn ông khó lòng nắm bắt hay “thuần phục”.

Họ thường tự lực cánh sinh, không dựa dẫm vào ai, không thích luồn cúi. Khi lập gia đình, họ chính là “tay hòm chìa khóa”, lo lắng, quán xuyến mọi việc trong gia đình để chồng con được nhờ, gia đình ấm êm, hạnh phúc.

Cằm nhọn

Không phải tự nhiên mà các cô nàng hiện nay chạy theo mốt phẫu thuật thẩm mỹ cho cằm nhọn hơn để gương mặt được V-line. Nó không chỉ là xu hướng làm đẹp mới mà còn là một nét quý tướng của phụ nữ nếu ai may mắn được sở hữu ngay từ khi mới sinh ra.

Những người này thường đặt sự nghiệp lên hàng đầu, luôn cố gắng, nỗ lực gấp đôi người bình thường để chứng tỏ năng lực, nhanh chóng khẳng định được bản thân và có địa vị xã hội vững chắc.

Đặc biệt, họ còn may mắn có quý nhân phù trợ nên làm việc gì cũng thành công dễ dàng. Dù tuổi còn trẻ nhưng người có cằm nhọn đã dư giả về tiền tài, được sung sướng hơn người. Càng về già họ lại càng an nhàn, hạnh phúc do được hưởng thành quả xây dựng từ khi còn ít tuổi.

Tuy nhiên, do tính cách thẳng thắn, không thích luồn cúi lại có phần hiếu thắng nên họ thường bị người khác đố kị, ghen ghét. Trong mối quan hệ gia đình, nếu không biết tiết chế thì vợ chồng dễ ly hôn, lục đục.

Đôi mắt với bên 1 mí, bên 2 mí

Theo nhân tướng học, đôi mắt với bên 1 mí, bên 2 mí gọi là mắt phượng – có may mắn về của cải, tiền tài. Những người sở hữu đặc điểm này thường bao dung, thẳng thắn, có chí cầu tiến nên sự nghiệp dễ phất lên như diều gặp gió, có cả vật chất lẫn công danh. Vì thế mà ngay từ thời còn trẻ, họ đã có tính độc lập, tự chủ, không thích dựa dẫm vào người khác.

Quan hệ vợ chồng luôn trong tâm thế không ai phụ thuộc vào ai, thẳng thắn chia sẻ nên dễ tạo được sự tin tưởng, cảm giác thoải mái cho 2 người duy trì hôn nhân bền vững.

Môi đỏ, răng trắng

Phụ nữ may mắn có đôi môi đỏ mọng, căng cùng với hàm răng đều tăm tắp, trắng như sứ thường có số phú quý, xuất thân hơn người. Cuộc sống của họ đầy ắp vận may, thường xuyên có người trợ giúp nên làm việc gì cũng thành.

Họ có khả năng giao tiếp khéo léo, hiền hậu, trung thực nên dễ được người khác quý mến, mối quan hệ xã hội rất tốt. Nhưng cũng vì những ưu điểm hơn người mà chồng của họ thường phải chịu những áp lực nhất định để theo kịp vợ.

(Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo)