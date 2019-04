Chấn động máy bay Liên Xô từng bắn hạ UFO năm 1989

Sau khi Liên Xô tan rã, một báo cáo được tiết lộ nhận được sự quan tâm lớn của giới truyền thông cũng như dư luận khi đề cập đến việc máy bay Liên Xô bắn hạ UFO. Sự việc bí ẩn này xảy ra vào ngày 10/8/1989. Một phi đội máy bay MiG-25 của Liên Xô đã "chạm trán" UFO khi bay qua thành phố Prohladnyi gần dãy núi Kavkaz. Kế đến, máy bay Liên Xô tấn công UFO khiến vật thể lạ không xác định rơi xuống mặt đất. Về sau, Liên Xô khoanh vùng khu vực UFO rơi để tiến hành thu thập các mảnh vỡ cũng như tiến hành điều tra kỹ lưỡng vụ việc. Theo báo cáo được tiết lộ, UFO có hình dáng giống như một điếu xì gà dài khoảng 6m và cao khoảng 3m. Tại hiện trường, người ta phát hiện 3 người ngoài hành tinh. Trong đó, 2 người ngoài hành tinh đã chết trong khi người còn lại nguy kịch do tác động của việc UFO bị rơi. Các chuyên gia Liên Xô đã thu thập toàn bộ mảnh vỡ UFO cũng như đưa những người ngoài hành tinh trên về căn cứ không quân Mozolok để tiện nghiên cứu. Tại đây, các chuyên gia kiểm tra người ngoài hành tinh và nhận thấy họ có da màu xanh lam và cao từ 0,9 - 1,2m. Người ngoài hành tinh không có tóc, đôi mắt to và cánh tay thuôn dài. Cho đến nay, thông tin về cuộc đụng độ UFO này vẫn chưa được giới chức trách xác nhận. Do vậy, không ai có thể khẳng định thông tin máy bay Liên Xô bắn hạ UFO có chính xác hay không. Video: Xuất hiện vật thể lạ hình cầu tại Đồng Tháp (nguồn: VTC1)

