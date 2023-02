NSND Dương Minh Đức: Tôi thi vào trường nhạc như người “điếc không sợ súng”

NSND Dương Minh Đức chia sẻ, không được đào tạo nghệ thuật bài bản từ nhỏ, những gì ông có được là do may mắn năng khiếu trời cho, nhưng cũng là sự nỗ lực, lao động nghiêm túc. Thế hệ của ông, giờ U70, 80 vẫn hát khỏe, là do sự rèn luyện chăm chỉ mỗi ngày. Đặc biệt, để có thể làm thầy được, cần phải học, nắm kiến thức rất chắc, có như vậy, sau mới có thể truyền dạy được cho học trò. Đây cũng là điều ông trăn trở với thế hệ trẻ bây giờ, nhiều em bị cuốn vào những lo toan, cám dỗ mà ít có thời gian cho rèn luyện, học kiến thức chắc chắn.