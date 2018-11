Nơi quân Mỹ lần đầu đổ bộ vào VN bây giờ ra sao?

Nằm ở phía Tây đường Nguyễn Tất Thành, thuộc địa phận quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, bãi biển Xuân Thiều là địa danh gắn liền với một sự kiện lịch sử quan trọng của cuộc chiến tranh Việt Nam. Tại bãi biển này, vào ngày 8/3/1965, lữ đoàn số 9 Thủy quân lục chiến Mỹ đã đổ bộ vào Đà Nẵng, mở đầu cho chiến lược '''Chiến tranh cục bộ” của Mỹ tại Việt Nam. Đây là lần đầu tiên quân viễn chinh Mỹ chính thức hiện diện ở Việt Nam. Trong suốt cuộc chiến tranh Việt Nam, bãi biển Xuân Thiều là khu vực chỉ dành riêng cho binh lính Mỹ vì đây là khu quân sự, có sân bay dã chiến và kho quân nhu của Mỹ cùng hệ thống bố phòng bảo vệ thành phố Đà Nẵng từ phía bắc. Binh lính Mỹ gọi bãi biển Xuân Thiều là “Red Beach” (tức Bãi Biển Đỏ), có lẽ là do màu sắc của biển vào thời khắc bình minh và hoàng hôn. Sau khi chiến tranh kết thúc, các rào cản quanh bãi biển Xuân Thiều được dỡ bỏ. Bãi biển lại thuộc về toàn dân như thuở ban đầu. Đến năm 1992, bãi biển Xuân Thiều trở thành một phần của Khu du lịch Xuân Thiều với một hệ thống các dịch vụ lưu trú, nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí nhằm phục vụ du khách xa gần. Cho đến nay, so với các bãi biển ở phía Đông Đà Nẵng như bãi biển Mỹ Khê, Non Nước, bãi biển Xuân Thiều vẫn còn khá hoang sơ và không được nhiều du khách biết đến. Khung cảnh ở bãi biển Xuân Thiều có phần hùng vĩ hơn so với các bãi biển khác, vì từ đây nhìn về phía Bắc, du khách có thể chiêm ngưỡng dãy núi Hải Vân trùng điệp. Nhìn về phía Đông là toàn cảnh bán đảo Sơn Trà sừng sững giữa biển và trời. Nằm bên bờ vịnh Đà Nẵng, được che chắn bởi các dải núi cao nên mặt nước ở biển Xuân Thiều lặng và trong hơn. Vị nước cũng không mặn do có một phần nước từ dòng sông Hàn đổ ra. Điểm trừ của bãi biển Xuân Thiều là địa hình dốc khiến mức độ an toàn khi vui chơi ở bãi biển này có phần thấp hơn so với các bãi biển còn lại của Đà Nẵng. Đối với những du khách thích sự tĩnh lặng bên bờ biển vắng, biển Xuân Thiều là nơi lý tưởng để thư thái dạo bước chân trần trên cát, tận hưởng hương biển mát lành giữa khung trời khoáng đạt... Mời quý độc giả xem video: Toàn cảnh TP Đà Nẵng nhìn từ trên cao qua ống kính flycam.

Nằm ở phía Tây đường Nguyễn Tất Thành, thuộc địa phận quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, bãi biển Xuân Thiều là địa danh gắn liền với một sự kiện lịch sử quan trọng của cuộc chiến tranh Việt Nam. Tại bãi biển này, vào ngày 8/3/1965, lữ đoàn số 9 Thủy quân lục chiến Mỹ đã đổ bộ vào Đà Nẵng, mở đầu cho chiến lược '''Chiến tranh cục bộ” của Mỹ tại Việt Nam. Đây là lần đầu tiên quân viễn chinh Mỹ chính thức hiện diện ở Việt Nam. Trong suốt cuộc chiến tranh Việt Nam, bãi biển Xuân Thiều là khu vực chỉ dành riêng cho binh lính Mỹ vì đây là khu quân sự, có sân bay dã chiến và kho quân nhu của Mỹ cùng hệ thống bố phòng bảo vệ thành phố Đà Nẵng từ phía bắc. Binh lính Mỹ gọi bãi biển Xuân Thiều là “ Red Beach ” (tức Bãi Biển Đỏ), có lẽ là do màu sắc của biển vào thời khắc bình minh và hoàng hôn. Sau khi chiến tranh kết thúc, các rào cản quanh bãi biển Xuân Thiều được dỡ bỏ. Bãi biển lại thuộc về toàn dân như thuở ban đầu. Đến năm 1992, bãi biển Xuân Thiều trở thành một phần của Khu du lịch Xuân Thiều với một hệ thống các dịch vụ lưu trú, nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí nhằm phục vụ du khách xa gần. Cho đến nay, so với các bãi biển ở phía Đông Đà Nẵng như bãi biển Mỹ Khê, Non Nước, bãi biển Xuân Thiều vẫn còn khá hoang sơ và không được nhiều du khách biết đến. Khung cảnh ở bãi biển Xuân Thiều có phần hùng vĩ hơn so với các bãi biển khác, vì từ đây nhìn về phía Bắc, du khách có thể chiêm ngưỡng dãy núi Hải Vân trùng điệp. Nhìn về phía Đông là toàn cảnh bán đảo Sơn Trà sừng sững giữa biển và trời. Nằm bên bờ vịnh Đà Nẵng, được che chắn bởi các dải núi cao nên mặt nước ở biển Xuân Thiều lặng và trong hơn. Vị nước cũng không mặn do có một phần nước từ dòng sông Hàn đổ ra. Điểm trừ của bãi biển Xuân Thiều là địa hình dốc khiến mức độ an toàn khi vui chơi ở bãi biển này có phần thấp hơn so với các bãi biển còn lại của Đà Nẵng. Đối với những du khách thích sự tĩnh lặng bên bờ biển vắng, biển Xuân Thiều là nơi lý tưởng để thư thái dạo bước chân trần trên cát, tận hưởng hương biển mát lành giữa khung trời khoáng đạt... Mời quý độc giả xem video: Toàn cảnh TP Đà Nẵng nhìn từ trên cao qua ống kính flycam.