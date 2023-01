Những ngôi chùa phải ghé thăm ở Đà Nẵng dịp Tết nguyên đán

1. Nằm trên ngọn Thủy Sơn thuộc danh thắng Ngũ Hành Sơn, chùa Tam Thai là ngôi chùa cổ nhất của TP Đà Nẵng. Tương truyền, thiền sư Nguyên Thiều đến từ Trung Hoa đã khai sơn chùa vào nửa sau thế kỷ 17. Tên Tam Thai nghĩa là ba đỉnh núi, được đặt theo hình dáng ngọn Thủy Sơn. Vào thời Tây Sơn, chùa bị hư hỏng hoàn toàn. Dưới đời vua Minh Mạng, chùa Tam Thai được trùng tu vào năm 1825 và trở thành nơi tu của em gái nhà vua. Năm 1901, cơn bão Tân Sửu đã tàn phá ngôi chùa. Đến năm 1907, chùa mới xây dựng lại. Những năm sau đó, chùa được trùng tu nhiều lần. Lần trùng tu lớn gần đây là vào năm 1995 - 1996. Công trình kiến trúc hiện nay của chùa bao gồm nhiều hạng mục như: tam quan, sân chùa, hành cung, chùa chính... Chính điện của chùa thờ Di Đà Tam Tôn, gian giữa tôn trí tượng đức Phật A Di Đà, gian hai bên thờ Bồ tát Quan Thế Âm và Bồ tát Đại Thế Chí... Ngày nay chùa thu hút rất nhiều du khách trong và ngoài nước thăm viếng, đặc biệt là vào dịp lễ Tết. 2. Tọa lạc ở phía Đông núi Thủy Sơn, chùa Linh Ứng - Non Nước là một ngôi chùa nổi tiếng khác thuộc quần thể di tích danh thắng Ngũ Hành Sơn. Chùa được xây vào đời vua Gia Long với tên gọi ban đầu là Ứng Chân. Đến năm 1841, vua Thành Thái cho đổi tên chùa là Linh Ứng tự. Trong hai thế kỷ tồn tại, chùa Linh Ứng đã được trùng tu nhiều lần. Các lần trùng tu gần đây là vào năm 1993 và 1997. Chùa có chính điện xây kiểu chữ “Nhất”, bên phải là nhà tổ, giảng đường, nhà khách, nhà thiền và nhà trù. Chính điện được bài trí tôn nghiêm, gian giữa thờ đức Phật Thích Ca. Gian hai bên thờ Bồ tát Quan Âm và Bồ tát Địa Tạng. Trong khuôn viên chùa bài trí, hoa, cây cảnh, hòn non bộ sinh động... Cùng với chùa Tam Thai nằm gần đó, chùa Linh Ứng - Non Nước đã được công nhận là Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia của Việt Nam. 3. Khánh thành năm 2004, chùa Linh Ứng - Bãi Bụt được xây dựng trên một ngọn đồi cạnh bãi Bụt của bán đảo Sơn Trà, TP Đà Nẵng. Đây được xem là ngôi chùa lớn nhất của thành phố về cả mặt quy mô cũng như nghệ thuật. Chùa tọa lạc trên khu đất rộng 20 ha với những hạng mục chính điện, nhà tổ, giảng đường, tăng đường, thư viện, nhà ăn, nhà cầu, vườn tượng các vị la hán... Ngôi chính điện có quy mô khá lớn, chính giữa thờ tượng Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, bên phải thờ Quan Thế Âm Bồ Tát, bên trái thờ Địa Tạng Vương Bồ Tát. Cả ba pho tượng đều được làm bằng đồng. Điểm nhấn của chùa Linh Ứng - Bãi Bụt là tượng Quán Thế Âm cao nhất Việt Nam (67 mét). Tượng đứng tựa lưng vào núi mặt hướng ra biển, một tay bắt ấn tam muội, tay kia cầm bình nước cam lồ như rưới an bình cho những ngư dân đang vươn khơi xa... Mời quý độc giả xem video: Ý nghĩa những phong tục ngày Tết Việt | VTC1.

1. Nằm trên ngọn Thủy Sơn thuộc danh thắng Ngũ Hành Sơn, chùa Tam Thai là ngôi chùa cổ nhất của TP Đà Nẵng. Tương truyền, thiền sư Nguyên Thiều đến từ Trung Hoa đã khai sơn chùa vào nửa sau thế kỷ 17. Tên Tam Thai nghĩa là ba đỉnh núi, được đặt theo hình dáng ngọn Thủy Sơn. Vào thời Tây Sơn, chùa bị hư hỏng hoàn toàn. Dưới đời vua Minh Mạng, chùa Tam Thai được trùng tu vào năm 1825 và trở thành nơi tu của em gái nhà vua. Năm 1901, cơn bão Tân Sửu đã tàn phá ngôi chùa. Đến năm 1907, chùa mới xây dựng lại. Những năm sau đó, chùa được trùng tu nhiều lần. Lần trùng tu lớn gần đây là vào năm 1995 - 1996. Công trình kiến trúc hiện nay của chùa bao gồm nhiều hạng mục như: tam quan, sân chùa, hành cung, chùa chính... Chính điện của chùa thờ Di Đà Tam Tôn, gian giữa tôn trí tượng đức Phật A Di Đà, gian hai bên thờ Bồ tát Quan Thế Âm và Bồ tát Đại Thế Chí... Ngày nay chùa thu hút rất nhiều du khách trong và ngoài nước thăm viếng, đặc biệt là vào dịp lễ Tết. 2. Tọa lạc ở phía Đông núi Thủy Sơn, chùa Linh Ứng - Non Nước là một ngôi chùa nổi tiếng khác thuộc quần thể di tích danh thắng Ngũ Hành Sơn. Chùa được xây vào đời vua Gia Long với tên gọi ban đầu là Ứng Chân. Đến năm 1841, vua Thành Thái cho đổi tên chùa là Linh Ứng tự. Trong hai thế kỷ tồn tại, chùa Linh Ứng đã được trùng tu nhiều lần. Các lần trùng tu gần đây là vào năm 1993 và 1997. Chùa có chính điện xây kiểu chữ “Nhất”, bên phải là nhà tổ, giảng đường, nhà khách, nhà thiền và nhà trù. Chính điện được bài trí tôn nghiêm, gian giữa thờ đức Phật Thích Ca. Gian hai bên thờ Bồ tát Quan Âm và Bồ tát Địa Tạng. Trong khuôn viên chùa bài trí, hoa, cây cảnh, hòn non bộ sinh động... Cùng với chùa Tam Thai nằm gần đó, chùa Linh Ứng - Non Nước đã được công nhận là Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia của Việt Nam. 3. Khánh thành năm 2004, chùa Linh Ứng - Bãi Bụt được xây dựng trên một ngọn đồi cạnh bãi Bụt của bán đảo Sơn Trà, TP Đà Nẵng. Đây được xem là ngôi chùa lớn nhất của thành phố về cả mặt quy mô cũng như nghệ thuật. Chùa tọa lạc trên khu đất rộng 20 ha với những hạng mục chính điện, nhà tổ, giảng đường, tăng đường, thư viện, nhà ăn, nhà cầu, vườn tượng các vị la hán... Ngôi chính điện có quy mô khá lớn, chính giữa thờ tượng Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, bên phải thờ Quan Thế Âm Bồ Tát, bên trái thờ Địa Tạng Vương Bồ Tát. Cả ba pho tượng đều được làm bằng đồng. Điểm nhấn của chùa Linh Ứng - Bãi Bụt là tượng Quán Thế Âm cao nhất Việt Nam (67 mét). Tượng đứng tựa lưng vào núi mặt hướng ra biển, một tay bắt ấn tam muội, tay kia cầm bình nước cam lồ như rưới an bình cho những ngư dân đang vươn khơi xa... Mời quý độc giả xem video: Ý nghĩa những phong tục ngày Tết Việt | VTC1.