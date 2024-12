Thức uống Giáng sinh truyền thống của người Pháp đặc biệt thế nào?

Trong các nền văn hóa trên thế giới, mỗi dịp lễ lớn thường đi liền với một hoặc vài món ẩm thực truyền thống. Giáng sinh tại các nước phương Tây cũng không ngoại lệ, tại các nước châu Âu, món rượu vang nóng là một phần không thể thiếu. Ảnh: Chris Haland/Gently Lịch sử chỉ ra rằng người La Mã là những người pha chế rượu vang, gia vị và mật ong hoặc đường đầu tiên, tạo ra các loại đồ uống tương tự khác trên khắp châu Âu, từ glühwein ở Đức và Áo đến glögg tại các nước Scandinavia đến rượu vang ủ nóng ở Anh. Ảnh: Hitorise The France Đặc biệt, món vang nóng tại Pháp có tên là vin chaud. Vin chaud ban đầu được sử dụng trong thế kỷ 13 như một loại thuốc bổ cho vết thương và cuối cùng là cảm lạnh thông thường. Và đến giữa thế kỷ 19, người Pháp bắt đầu phổ biến các công thức pha chế vin chaud để chế biến tại nhà. Ảnh: Hitorise The France Để làm món này, người cho mật ong đun sôi trong rượu, sau đó thêm gia vị (tiêu, nguyệt quế, nghệ tây) và chà là. Hỗn hợp này sau đó được trộn với rượu mạnh hơn để dung hòa. Ảnh: Hitorise The France Arnaud de Villeneuve (1240-1311), bác sĩ và thần học gia vào thời điểm đó đã viết công thức chế biến thức uống này trong tác phẩm Tractatus de Modo và trong Regiment de Sanitat của mình. Ảnh: Hitorise The France Vào thế kỷ 13, nhờ cảng gia vị Latte, nằm cạnh Montpellier, cách uống rượu này đã trở nên phổ biến. Sự nổi tiếng của rượu ngâm đến mức ngay cả Vua nước Anh thời đó, Henry III (cai trị xứ Aquitaine (thuộc Pháp ngày nay), cũng uống nó tại bàn ăn của mình. Rượu ngâm đã trở nên phổ biến ở Đức, thông qua Bá tước John IV, vào khoảng năm 1420, cũng như ở Thụy Điển, nơi Vua Gustav I rất thích nó. Ảnh: Hitorise The France Mãi đến những năm 1890, truyền thống rượu ngâm trong thời kỳ Giáng sinh mới được phát triển, đặc biệt là ở các chợ Giáng sinh truyền thống của Pháp, nơi mỗi thương gia cung cấp rượu ngâm do chính họ sản xuất, với thiết kế nhãn dành riêng cho từng loại. Ảnh Gently Images Sự cạnh tranh lành mạnh giữa các thương gia đã tạo ra văn hóa dân gian trong các khu chợ này và cho các lễ hội cuối năm, điều này chỉ làm tăng thêm mong muốn của người tiêu dùng và việc họ đến các khu chợ này. Ảnh: Hitorise The France Ở Pháp, nó từng được gọi là "vin à la Française". Thức uống này được phục vụ trong nhiều quán trọ vào thế kỷ 19, thậm chí còn vượt qua dãy Alps, nơi nó lan rộng khắp nước Ý dưới cái tên "vin brûlé" (phát âm là "rượu cháy" trong tiếng Pháp) và cuối cùng được gọi là vind chaud như ngày nay. Ảnh: Le Tour du Bordeaux Vào mùa đông, đặc biệt là trong kỳ Giáng sinh, du khách dễ dàng nhìn thấy các cửa hàng phục vụ vind chaud trên các con phố. Người Pháp thì luôn tự làm món này tại gia đình để chia sẽ cùng nhau trong đêm Noel. Ảnh: Le Monde Mời độc giả xem thêm clip "Độc lạ những cây thông Giáng sinh chỉ có ở Việt Nam"

