Những cái chết u uất trong gia tộc nhà văn Hemingway

Nhà văn người Mỹ Ernest Hemingway (1899-1961) được biết đến như một trong những gương mặt ưu tú nhất của nền văn học thế giới thế kỷ 20. Phía sau sự nghiệp lừng lẫy của Hemingway là những góc khuất đau đớn trong đời tư của ông và nhiều thành viên trong gia đình. Vào những năm cuối đời, nhà văn vĩ đại của nước Mỹ đã bị bệnh tật hành hạ triền miên với đủ các bệnh như cao huyết áp, tiểu đường, ung thư da và lâm vào trạng thái bi quan. Sau đó, ông bắt đầu nghiện rượu nặng, và thỉnh thoảng lại gây chuyện do tâm lý bất ổn. Hemingway đã định tự sát vào mùa xuân 1961 nhưng không thành. Sau đó ông được trị liệu tâm lý, nhưng tình hình là không thể cứu vãn. Sáng ngày 2/7/1961, Hemingway tự nã đạn vào đầu mình bằng một khẩu súng săn và qua đời ở nhà riêng tại Ketchum, Idaho. 5 năm sau cái chết của nhà văn Hemingway, em gái của ông là Ursula Hemingway – người đang bị ung thư và trầm cảm - đã uống thuốc ngủ tự tử. 16 năm sau đó, một người em trai của Hemingway là Leicester cũng tự sát sau khi biết mình mắc phải bệnh tiểu đường và phải cắt chân. Mary, người vợ thứ tư của Hemingway thiệt mạng trong một vụ tai nạn máy bay làm rúng động nước Mỹ năm 1986. Không chỉ vậy, những thế hệ tiếp theo trong gia tộc Hemingway cũng phải chịu nhiều tấn bi kịch. Con trai cả của ông là Jack Hemingway do cuộc sống hôn nhân gặp phải nhiều trắc trở nên chìm đắm trong rượu. Năm 1996, 35 năm sau khi Hemingway dùng súng tự sát, một người con gái của Jack là Margaux cũng chết một cách bí ẩn. Cơ quan chức năng khi đó đã đưa ra kết luận cuối cùng là cô chết do tự sát. Hai người con gái khác của Jack là Joan và Mariel cũng mắc phải hàng loạt thói quen xấu, và lần lượt rơi vào chứng trầm cảm nghiêm trọng do dùng thuốc phiện quá nhiều. Cuối cùng, các bác sĩ buộc phải sử dụng đến phương pháp điều trị cưỡng chế đối với họ. Dù vậy, vận may dường như đã mỉm cười với Joan và Mariel để họ vẫn sống đến hôm nay. Joan đã trở thành một cây viết kỳ cựu, còn Mariel là một diễn viên có tiếng của Hollywood... Mời quý độc giả xem clip: Những sự thật thú vị về nước Mỹ.

