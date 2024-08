Những bức ảnh lịch sử đặc biệt về nhà tù Hỏa Lò

Bên ngoài nhà tù Hòa Lò, Hà Nội đầu thế kỷ 20. Ảnh: Manhhai / Flickr. Đầu bếp Hai Hiên (mặc áo dài đen) và đồng phạm trong vụ Hà Thành đầu độc đang rời nhà tù Hỏa Lò để đến nơi hành hình, 6/8/1908. Ảnh: Manhhai / Flickr. Tử tù trong vụ Hà thành đầu độc rời nhà tù Hỏa Lò để đến nơi hành hình, 6/8/1908. Ảnh: Manhhai / Flickr. Bộ đội, công an của ta tiếp quản Nhà tù Hỏa Lò ngày 10/10/1954. Ảnh: Hoalo.vn. Nhà tù Hỏa Lò trong bức ảnh chụp bởi máy bay do thám của Mỹ, 1970. Ảnh: United States Air Force. Bên ngoài khu phòng giam tù binh phi công Mỹ ở nhà tù Hỏa Lò, đầu năm 1973. Ảnh: U.S Military photograph. Tù binh phi công Mỹ chơi bóng rổ trong sân nhà tù Hỏa Lò, 1973. Ảnh: Manhhai / Flickr. Toàn cảnh nhà tù Hỏa Lò đầu thập niên 1990. Ảnh: Manhhai / Flickr. Bể tắm công cộng dùng cho tù nhân nhà tù Hỏa Lò, 1994. Ảnh: Hoalo.vn. Di tích lịch sử Nhà tù Hỏa Lò ngày nay. Ảnh: Quốc Lê. Mời quý độc giả xem video: Chuyện hẹn hò của các cặp đôi Hà Nội xưa | VTV24.

Bên ngoài nhà tù Hòa Lò, Hà Nội đầu thế kỷ 20. Ảnh: Manhhai / Flickr. Đầu bếp Hai Hiên (mặc áo dài đen) và đồng phạm trong vụ Hà Thành đầu độc đang rời nhà tù Hỏa Lò để đến nơi hành hình, 6/8/1908. Ảnh: Manhhai / Flickr. Tử tù trong vụ Hà thành đầu độc rời nhà tù Hỏa Lò để đến nơi hành hình, 6/8/1908. Ảnh: Manhhai / Flickr. Bộ đội, công an của ta tiếp quản Nhà tù Hỏa Lò ngày 10/10/1954. Ảnh: Hoalo.vn. Nhà tù Hỏa Lò trong bức ảnh chụp bởi máy bay do thám của Mỹ, 1970. Ảnh: United States Air Force. Bên ngoài khu phòng giam tù binh phi công Mỹ ở nhà tù Hỏa Lò, đầu năm 1973. Ảnh: U.S Military photograph. Tù binh phi công Mỹ chơi bóng rổ trong sân nhà tù Hỏa Lò, 1973. Ảnh: Manhhai / Flickr. Toàn cảnh nhà tù Hỏa Lò đầu thập niên 1990. Ảnh: Manhhai / Flickr. Bể tắm công cộng dùng cho tù nhân nhà tù Hỏa Lò, 1994. Ảnh: Hoalo.vn. Di tích lịch sử Nhà tù Hỏa Lò ngày nay. Ảnh: Quốc Lê. Mời quý độc giả xem video: Chuyện hẹn hò của các cặp đôi Hà Nội xưa | VTV24.