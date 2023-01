Nhũn não 10 sự kiện lịch sử trùng hợp đến khó tin

1. Cặp song sinh đoàn tụ: Năm 1979, một cặp song sinh 39 tuổi được đoàn tụ với nhau sau khi bị tách ra khi mới 3 tuần tuổi. Cuộc hội ngộ này khiến cho cả hai đều vô cùng kinh ngạc khi họ đều được cha mẹ nuôi đặt tên là Jim, họ đều yêu thích toán học và nghề mộc, cả hai đều làm việc trong lĩnh vực an ninh. Kỳ lạ hơn nữa là họ đều kết hôn với người vợ đầu tên Linda. Sau khi ly hôn, cả hai đã tái hôn với những người phụ nữ cùng tên Betty. Thậm chí, con trai của họ còn được đặt tên là James Allan và James Alan. Đây quả là sự trùng hợp đến mức khó tin. 2. Đế chế Mông Cổ đã cố gắng hai lần xâm lược Nhật Bản nhưng đều phải quay về do cả hai lần đều gặp phải bão. Đây là một trong những sự kiện lịch sử trùng hợp đến khó tin. 3. Tổng thống Mỹ Andrew Jackson đã gặp may mắn khi bị một họa sĩ thất nghiệp Richard Lawrence cố gắng mưu sát. May mắn là khi đó khẩu súng không nổ. Sau đó, Tổng thống Jackson lấy cây gậy của mình để đánh kẻ ám sát trong khi Lawrence lôi khẩu súng khác. Tuy nhiên, khẩu súng này của họa sĩ Lawrence cũng không hoạt động. Sau đó, kẻ ám sát này bị nhân viên tổng thống Mỹ bắt giữ. 4. Con trai Tổng thống Abraham Lincoln là Robert Todd Lincoln đã ở bên cạnh cha khi ông bị ám sát. Sau đó, ông Robert cũng trở thành nhân chứng trong vụ Tổng thống James Garfield bị ám sát. 20 năm sau, vào năm 1901, Tổng thống William McKinley mời ông tới New York gặp mặt. Ngày hôm đó, Tổng thống McKinley cũng bị ám sát. Kể từ đó, ông Robert đã quyết định từ chối bất kỳ lời mời nào của Tổng thống Mỹ vì không muốn chứng kiến cảnh ông chủ Nhà Trắng nào mất mạng nữa. 5. Anne Hathaway là tên một nữ diễn viên Hollywood nổi tiếng thế giới hiện nay. Ít ai có thể ngờ được rằng tên vợ của William Shakespeare cũng là Anne Hathaway. 6. Năm 1936, thế giới kinh ngạc khi phát hiện ra Haiti và Lichtenstein cùng sử dụng một lá cờ. Kể từ đó, hai bên có sự điều chỉnh để tránh gây nhầm lẫn. 7. Các ngôi mộ của những người lính Anh đầu tiên và cuối cùng hy sinh trong Thế Chiến I được đặt cách nhau 6 mét, bia mộ của họ đối mặt với nhau. 8. Vào tháng Bảy năm 1975, Erskine Lawrence Ebbin, một cư dân 17 tuổi của quần đảo Bermuda đã đi dọc theo con đường trên xe máy của mình, sau đó ông bị đâm trúng bởi một chiếc taxi đang chở khách. Gần một năm trước, cũng vào thời điểm này, anh của Erskine, lúc đó cũng 17 tuổi, cũng tử nạn bởi cùng một tài xế taxi và chiếc taxi cũng chở đúng hành khách đó. 9. Một lần, diễn viên Anthony Hopkins cần một cuốn sách để giúp anh học một vai diễn trong bộ phim The Girl from Petrovka, được viết bởi George Feifer. Anh không thể tìm thấy những cuốn sách ở bất cứ đâu, nhưng sau đó hoàn toàn tình cờ nhặt được một bản sao trong tàu điện ngầm. Khi Hopkins gặp Feifer (tác giả cuốn sách), ông nói rằng bản sao cuối cùng của mình đã cho một người bạn khác muợn và đánh mất trên một chuyến tàu điện ngầm. 10. Kẻ ám sát ca sĩ, thành viên của ban nhạc huyền thoại The Beatle – John Lennon là sát nhân Mark David Chapman. Điều trùng hợp đáng ngạc nhiên đó là nam diễn viên thủ vai John Lennon trong một bộ phim về huyền thoại âm nhạc này có tên giống sát nhân đã giết hại ca sĩ này là Mark Chapman. >>>Xem thêm video: Bí ẩn chưa có lời giải về những hình vẽ “ngoằn ngoèo” giữa sa mạc. Nguồn: Kienthucnet.

