Ngôi nhà cổ kiểu Trung Hoa đẹp hoàn mỹ ở phố cổ Hội An

Nằm ở số 77 đường Trần Phú, thành phố Hội An, nhà cổ Quân Thắng là một trong những nhà cổ nhất và có kiến trúc độc đáo nhất ở phố cổ Hội An còn được lưu giữ. Ngôi nhà có niên đại hơn 150 năm, mang phong cách kiến trúc vùng Hoa Hạ Trung Hoa. Trải qua nhiều thăng trầm lịch sử, ngôi nhà vẫn được bảo tồn khá nguyên trạng về kiểu dáng kiến trúc và cách bài trí nội thất. Bước vào nhà, có thể nhìn thấy nhiều đặc trưng kiến trúc của phố cổ Hội An, đó là nhà dựng bằng gỗ, có chiều ngang hẹp, sâu vào trong, cấu trúc hệ mái nhà chính được chống đỡ bằng kiểu vì “kẻ chuyền”. Gian ngoài cùng của ngôi nhà có hai sạp gỗ lớn để bày hàng hóa, bên trong là phòng khách và là nơi thờ cúng tổ tiên. Khu vực giữa nhà là gian nhỏ có mái che nhìn ra sân trời vì kèo “chồng rường” được trang trí rất đẹp. Sân trời có cây lá, hồ cá, hòn non bộ, tường bao xung quanh được trang trí bằng gốm Trung Quốc, các đồ án trang trí hình các con vật, cảnh vật tạo nên một không gian hài hòa giữa kiến trúc và thiên nhiên. Gian nhà phía trong dành cho các thành viên trong gia đình, và cuối cùng là nhà bếp và kho chứa vật dụng. Toàn bộ phần kiến trúc gỗ của nhà cổ Quân Thắng được chế tác rất tinh tế, sinh động với những họa tiết đậm nét văn hóa Trung Hoa, có thể coi là những tuyệt tác điêu khắc gỗ của phố cổ Hội An. Những tác phẩm này được thực hiện bởi các nghệ nhân làng mộc Kim Bồng, một làng nghề có lịch sử lâu đời, ngày nay thuộc xã Cấm Kim, thành phố Hội An. Các bàn thờ, đồ đạc, hoành phi câu đối của ngôi nhà cổ cũng được chế tác và bài trí giàu tính thẩm mỹ. Có thể nói, diện mạo kiến trúc và hệ thống cổ vật của ngôi nhà giúp người thời nay hình dung được phần nào lối sống của các thế hệ chủ nhân thuộc tầng lớp thương gia người Hoa phát đạt ở thương cảng Hội An trước đây. Với những giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc, nghệ thuật đặc sắc, nhà cổ Quân Thắng là một địa điểm mà du khách không thể bỏ qua nếu có dịp ghé thăm phố cổ Hội An. Mời quý độc giả xem video: Nghe ca khúc Việt Nam quê hương tôi.

