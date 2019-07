Ngỡ ngàng “nền văn minh ngoài hành tinh” có thật

Copenhagen, thủ phủ của Đan Mạch, là thành phố đứng đầu danh sách điểm du lịch đáng đến nhất thế giới năm 2019 theo Lovely Planet. Nơi đây hấp dẫn du khách bởi những công trình kiến trúc cổ tuyệt đẹp, độc đáo và thiên đường ít khói bụi bởi rất nhiều xe đạp lưu thông trên đường. Nhiếp ảnh gia du lịch gốc Việt Henry Do đã tới đây và ghé thăm bến cảng nổi tiếng để chiêm ngưỡng những ngôi nhà sơn màu rực rỡ từ thế kỷ 16. Ảnh: Henry_do. Sau khi khám phá nội thành, nhiếp ảnh gia đã ghé thăm vùng ngoại ô. Trên trang cá nhân, Henry Do chia sẻ: "Khi đến thăm thủ đô Copenhagen xinh đẹp của Đan Mạch, tôi đã bắt gặp khu nhà khác nền văn minh ngoài hành tinh. Thật ngạc nhiên, đây chỉ là một phần nhỏ của "Colony Gardens". Trên vùng đất này, người Đan Mạch có thể thuê để trồng rau". Ảnh: GRRTT. "Trong nội thành, không gian sống của con người rất hạn chế. Vì vậy, đây là nơi hoàn hảo để có những khu vườn của riêng bạn và trở về với thiên nhiên. Chủ sở hữu được phép sống ở đó trong khoảng từ tháng 4-10 để chăm sóc khu vườn của họ (không thể trồng bất cứ thứ gì trong mùa đông). Thật là cách độc đáo để khiến hành tinh tốt hơn", Henry Do nói thêm. Ảnh: Yann Arthus-Bertrand. Bức ảnh về vùng đất đầy màu xanh và thiết kế độc đáo của nhiếp ảnh gia đã nhận về gần 40.000 lượt yêu thích. Trong đó, nhiều người bày tỏ mong muốn được tới đây một lần. Khu nhà ở được thiết kế lạ mắt trong ảnh là Brondby Haveby (Brøndby Haveby), vùng ngoại ô thuộc đô thị Brondby (Brøndby), thủ đô Copenhagen, phía đông Đan Mạch. Ảnh: Henrikvonbulow, Henry_do. Năm 1964, đô thị Brondby đã đồng ý dành một khu vực để xây dựng "thành phố vườn". Kiến trúc sư Erik Mygind muốn những khu vườn được chia thành các hình tròn. Ông lấy ý tưởng từ một ngôi làng cổ, nơi người dân sẽ gặp gỡ và trao đổi tin tức tại tâm vòng tròn là giếng nước. Với bản thiết kế này, ông tin rằng sự tương tác xã hội sẽ phát triển. Brøndby Haveby là thành viên của Hiệp hội Vườn Thuộc địa. Ảnh: Citylab. Hiện tại, nơi đây có 284 nhà vườn nằm trong 24 vòng tròn có diện tích giống nhau. Mỗi mảnh đất rộng khoảng 400 m2. Các bữa tiệc trong vườn và những sự kiện âm nhạc được tổ chức hàng năm. Các ngôi nhà đều được trang bị đầy đủ điện, nước và nhà vệ sinh. Chúng có kích thước khác nhau nhưng không được vượt quá 50 m2. Ảnh: Morten_krautwald_knudsen.

