Ngẩn ngơ ngắm nhà thờ Công giáo đặc biệt bậc nhất Việt Nam

Nằm giữa khung cảnh đồng quê ở thôn Quảng Vân, xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định, Tiểu Chủng viện Làng Sông ( nhà thờ Làng Sông) là một công trình kiến trúc Công giáo cổ có vai trò lịch sử khá đặc biệt ở Việt Nam. Theo các sử liệu, Tiểu Chủng viện Làng Sông được xây dựng từ năm 1864. Năm 1925, Tiểu Chủng viện được xây theo thiết kế của cha Dorgeville. Công trình được khánh thành vào ngày 21/09/1927. Ấn tượng đầu tiên về Tiểu Chủng viện Làng Sông là một khuôn viên rộng thênh thang với những hàng cây sao cổ thụ có tuổi đời hàng trăm năm, được trồng thành lối, tạo nên một cảnh quan tươi mát và thanh bình. Công trình trung tâm của Tiểu Chủng viện Làng Sông là một nhà Nguyện mang những đường nét kiến trúc Gothique thanh thoát. Không gian bên trong nhà nguyện được chiếu sáng bởi những vòm cửa sổ cao. Cung thánh của nhà nguyện với tượng Chúa được bài trí ở vị trí trang trọng nhất. Nằm đối xứng ở hai bên nhà nguyện là các khu nhà giảng đường mang kiến trúc Pháp cổ kính. Dọc theo mỗi tầng nhà là dãy hàng lang dài hut hút. Trong cơ cấu tổ chức của giáo hội Công giáo, chủng viện (seminarium) là nơi đào tạo các chủng sinh, tu sĩ Công giáo trở thành linh mục. Tiểu chủng viện là nơi nội trú dành cho các tiểu chủng sinh chuẩn bị bước vào đại chủng viện, thường được coi như là một trường trung học nội trú. Không chỉ là một cơ sở đào tạo của Công giáo, vào đầu thế kỷ 20, Tiểu Chủng viện Làng Sông còn là nơi đặt nhà in Làng Sông, một trong ba cơ sở in sách Quốc ngữ đầu tiên ở Việt Nam. Nhà in Làng Sông hoạt động cho đến khoảng năm 1936, được dời về Qui Nhơn. Có thể nói Tiểu Chủng viện Làng Sông là nơi góp công rất lớn cho việc quảng bá chữ Quốc ngữ thuở ban đầu. Trải qua một thế kỷ tồn tại với nhiều biến cố lịch sử cùng các đợt thiên tại, kiến trúc của Tiểu Chủng viện vẫn được gìn giữ nguyên vẹn. Chỉ nằm cách thành phố Quy Nhơn khoảng 10 km, nơi đây đã trở thành điểm đến của nhiều khách du lịch và cả những đôi bạn trẻ muốn có những bức ảnh cưới lãng mạn… Mời quý độc giả xem video: Nghe ca khúc Việt Nam quê hương tôi.

