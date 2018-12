Mượn tuổi làm nhà có phải chịu xui xẻo hay không?

Cho mượn tuổi làm nhà có gặp xui xẻo không?

Nhiều người khi được nhờ mượn tuổi làm nhà thường băn khoăn, không biết nếu đồng ý thì có gánh hết vận hạn xui xẻo, đen đủi của gia chủ hay không, mượn tuổi làm nhà có ảnh hưởng đến vận trình công danh sự nghiệp gì của bản thân mình hay không?

Có người lo lắng rằng cho mượn tuổi làm nhà tức là giúp gia chủ gánh hạn cho căn nhà, chính bản thân gia chủ cũng có người ngần ngừ do dự khi có ý định mượn tuổi người khác làm nhà vì sợ rằng sẽ mang họa cho người thân quen của mình. Tuy nhiên, theo quan niệm truyền thống thì thủ tục mượn tuổi làm nhà chỉ mang ý tốt, tức là tránh sự xung khắc về tuổi của gia chủ với năm làm nhà mà thôi.

Ảnh minh họa.

Bản thân việc làm nhà không xấu, chỉ đơn giản là khi bản thân gia chủ bước vào năm hạn xấu của mình thì làm gì cũng dễ gặp phải những điều không may, ví dụ như xây nhà thì mọi chuyện không được thuận lợi chẳng hạn. Chính vì thế, cả gia chủ và người cho mượn tuổi làm nhà hoàn toàn có thể an tâm khi làm việc này. Người cho mượn tuổi ở trong năm hạn tốt thì sẽ giúp cho gia chủ hóa giải được vận hạn mà bản thân mình cũng được hưởng phúc báo khi đã giúp người, gặp nhiều vận may trong cuộc sống.