Sự thật sốc dự án nghiên cứu UFO đầy tham vọng của Mỹ

Sách Xanh (Blue Book) là dự án nghiên cứu UFO bí mật được Không quân Mỹ (USAF) tiến hành trong thời gian từ năm 1947 - 1969. Mục đích của Mỹ khi thực hiện dự án bi mật là nhằm ngăn chặn sự lan truyền thông tin về UFO và người ngoài hành tinh. Vào thời điểm dự án Sách Xanh được triển khai, giới chức trách Mỹ nhận định rằng UFO là mối đe dọa đối với quân đội và chính phủ cũng như gây sự hoang mang, lo lắng trong công chúng. Vì vậy, dự án Sách Xanh được Mỹ thực hiện vô cùng nghiêm ngặt và đi sâu vào điều tra từng trường hợp liên quan đến UFO để có những lời giải thích, trấn an dư luận. Theo đó, các chuyên gia làm việc trong dự án Sách Xanh đã thống kê gần 13.000 trường hợp liên quan đến UFO. Nhờ vậy, nhiều trường hợp tuyên bố nhìn thấy hay chạm trán UFO của người ngoài hành tinh được giải thích. Đa số trường hợp được điều tra đều chỉ ra bong bóng thời tiết, khí của đầm lầy, các sự kiện khí tượng hoặc thậm chí là hiện tượng đảo ngược nhiệt độ... là những nguyên nhân khiến một số người lầm tưởng và cho rằng đã chìn thấy UFO. Tuy nhiên, các nhà điều tra của dự án Sách Xanh không thể giải thích hay không có đủ bằng chứng để lý giải một cách khoa học 701 trường hợp có liên quan đến UFO. Trong số này nổi tiếng là sự việc diễn ra năm 1964. Khi đang truy bắt tội phạm, một sĩ quan cảnh sát tại Socorro, New Mexico bất ngờ nhìn thấy một vật thể lạ giống máy bay với phù hiệu màu đỏ bí ẩn. Theo lời kể của người cảnh sát, vật thể lạ này đáp xuống mặt đất và thả 2 đứa trẻ xuống. Sau đó nó biến mất để lại những vệt cháy và bằng chứng trên mặt đất. Cho đến nay, trường hợp này cũng như 700 trường hợp khác liên quan đến UFO vẫn chưa được làm sáng tỏ. Trước sự việc này, một số người cho rằng giới chức Mỹ mới chỉ giải mật, công bố một phần tài liệu liên quan đến UFO. Do vậy, nhiều bí mật về UFO vẫn được chính phủ Mỹ giữ kín và công chúng chưa được tiếp cận. Mời độc giả xem video: Vật thể lạ giống UFO rơi xuống đường phố London (nguồn: VTC14)

Sách Xanh (Blue Book) là dự án nghiên cứu UFO bí mật được Không quân Mỹ (USAF) tiến hành trong thời gian từ năm 1947 - 1969. Mục đích của Mỹ khi thực hiện dự án bi mật là nhằm ngăn chặn sự lan truyền thông tin về UFO và người ngoài hành tinh. Vào thời điểm dự án Sách Xanh được triển khai, giới chức trách Mỹ nhận định rằng UFO là mối đe dọa đối với quân đội và chính phủ cũng như gây sự hoang mang, lo lắng trong công chúng. Vì vậy, dự án Sách Xanh được Mỹ thực hiện vô cùng nghiêm ngặt và đi sâu vào điều tra từng trường hợp liên quan đến UFO để có những lời giải thích, trấn an dư luận. Theo đó, các chuyên gia làm việc trong dự án Sách Xanh đã thống kê gần 13.000 trường hợp liên quan đến UFO. Nhờ vậy, nhiều trường hợp tuyên bố nhìn thấy hay chạm trán UFO của người ngoài hành tinh được giải thích. Đa số trường hợp được điều tra đều chỉ ra bong bóng thời tiết, khí của đầm lầy, các sự kiện khí tượng hoặc thậm chí là hiện tượng đảo ngược nhiệt độ... là những nguyên nhân khiến một số người lầm tưởng và cho rằng đã chìn thấy UFO. Tuy nhiên, các nhà điều tra của dự án Sách Xanh không thể giải thích hay không có đủ bằng chứng để lý giải một cách khoa học 701 trường hợp có liên quan đến UFO. Trong số này nổi tiếng là sự việc diễn ra năm 1964. Khi đang truy bắt tội phạm, một sĩ quan cảnh sát tại Socorro, New Mexico bất ngờ nhìn thấy một vật thể lạ giống máy bay với phù hiệu màu đỏ bí ẩn. Theo lời kể của người cảnh sát, vật thể lạ này đáp xuống mặt đất và thả 2 đứa trẻ xuống. Sau đó nó biến mất để lại những vệt cháy và bằng chứng trên mặt đất. Cho đến nay, trường hợp này cũng như 700 trường hợp khác liên quan đến UFO vẫn chưa được làm sáng tỏ. Trước sự việc này, một số người cho rằng giới chức Mỹ mới chỉ giải mật, công bố một phần tài liệu liên quan đến UFO. Do vậy, nhiều bí mật về UFO vẫn được chính phủ Mỹ giữ kín và công chúng chưa được tiếp cận. Mời độc giả xem video: Vật thể lạ giống UFO rơi xuống đường phố London (nguồn: VTC14)