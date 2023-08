Mãn nhãn với phong cảnh tuyệt vời của mảnh đất Cao Bằng

Khung cảnh thiên nhiên hoang sơ ở suối Lê Nin, huyện Hà Quảng, Cao Bằng. Dòng suối trong xanh chảy qua núi rừng Việt Bắc này là nơi lưu giữ ký ức về một giai đoạn gian khổ và hào hùng của cách mạng Việt Nam. Nằm tại địa phận xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, thác Bản Giốc là một trong những cảnh quan tự nhiên ấn tượng nhất của Việt Nam. "Kỳ quan của tạo hóa" này đã được công nhận là một trong 10 thác nước kỳ vĩ nhất thế giới. Cảnh tượng huyền ảo trong động Ngườm Ngao, hệ thống hang động nằm trong lòng một quả núi thuộc xã Đàm Thuỷ, huyện Trùng Khánh, cách thác Bản Giốc 3 km. Với quy mô to lớn và tính thẩm mỹ cao, nơi đây được ví như "động Phong Nha trên đất Bắc". Phong cảnh núi non ở khu vực động Ngườm Ngao. Cả thác Bản Giốc và động Ngườm Ngao nằm trong một khu vực địa chất độc đáo, được gọi là Công viên địa chất Non nước Cao Bằng. UNESCO đã công nhận khu vực này là Công viên địa chất toàn cầu vào năm 2018. Nằm giữa Công viên địa chất Non nước Cao Bằng, làng đá Khuổi Ky (Đàm Thủy, Trùng Khánh) là ngôi làng cổ nổi tiếng của người Tày, có tuổi đời hơn 400 năm. Các ngôi nhà trong làng xây bằng đá, được bao quanh bởi những khối núi đá hùng vĩ. Một khúc sông Quây Sơn ở hạ nguồn thác Bản Giốc. Dòng sông thơ mộng này tạo nên một đường biên giới tự nhiên giữa Việt Nam và Trung Quốc ở địa phận tỉnh Cao Bằng, từ cột mốc 836 đến cột mốc 845. Cảnh núi non gây choáng ngợp ở Đài kỷ niệm Mỏ thiếc Cao Bằng (thị trấn Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình). Khu mỏ này do Liên bang Xô-viết giúp Việt Nam xây dựng và trang bị máy móc vào năm 1956, là công trình minh chứng cho tình hữu nghị đặc biệt Việt - Xô. Đàn cò trắng bay trên cánh đồng lúa vàng ở huyện Hà Quảng. Đoạn đường có 1-0-2 xuyên qua hang đá tự nhiên thuộc tỉnh lộ 207, địa phận huyện Hạ Lang. Bức tranh sơn cước bên Quốc lộ 3, địa phận huyện Quảng Yên. Bức tranh phong cảnh đẹp mãn nhãn trên đường tỉnh 208, địa phận huyện Thạch An, gần thị trấn Đông Khê. Mời quý độc giả xem video: Có một Ninh Bình non nước hữu tình đến thế. Nguồn: VTV Review.

