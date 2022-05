Lời tiên tri của Nostradamus trở về sau 15 năm, tiết lộ thứ rùng mình

Vào năm 2007, bản sao Les Prophéties (Những lời tiên tri) bằng tiếng Latin, bộ sưu tập những lời tiên đoán của Nostradamus được lưu giữ tại Thư viện Trung tâm Nghiên cứu lịch sử Barnabiti ở Rome (Ý) bỗng dưng biến mất. Các cuộc tìm kiếm được mở ra nhưng đều không có kết quả. Thế nhưng 15 năm sau, nó đã quay trở về trong sự ngỡ ngàng của mọi người. chính quyền Ý thông báo đã tìm thấy tập bản thảo bị thất lạc ở Đức, nơi nó được đưa ra bán đấu giá vào năm 2021 bởi một người không hề biết đó là cổ vật quý. "Những lời tiên tri" là một tập hợp những bài thơ ngắn tứ tuyệt dự đoán các sự kiện lớn sẽ xảy ra trong tương lai. Cuốn sách được chia thành 100 phần được gọi là Những thế kỷ. Hầu hết những lời tiên tri này đều mơ hồ, khó hiểu và dẫn đến nhiều diễn giải tùy theo người đọc. Nhiều người đã dựa vào những tiên đoán trong các bài thơ tứ tuyệt của ông để giải thích cho các sự kiện diễn ra trong nhiều thế kỷ đã qua. Phức tạp hơn nữa, một số lời tiên đoán còn được viết có chủ ý bằng ngôn ngữ mã hóa cần được giải mã. Điều này có thể do Nostradamus sợ Tòa án Dị giáo buộc tội ông theo tà giáo hoặc hành nghề phù thủy, nếu các bài viết quá dễ hiểu (đây là giả thuyết được nhiều học giả chấp nhận). Hơn nữa, Nostradamus không hề xác định chính xác thời điểm cho các dự đoán của mình, các phép loại suy và phép ẩn dụ của ông thường gợi lên hình ảnh sống động, nhưng luôn mơ hồ đến mức khó giải thích. Nhiều người cho rằng, nếu Nostradamus thực sự là người có khả năng nhìn thấy các sự kiện trong tương lai bằng mắt của mình, thì đây có thể là điều cực kỳ khó hiểu đối với ông, vì ông đang nhìn vào một thế giới công nghệ tiên tiến hơn nhiều so với thế giới hiện tại. Việc sử dụng ngôn ngữ khó hiểu của ông dường như thể hiện sự bối rối về những gì ông đang nhìn thấy, chứ không phải viết mã để tránh bị bắt bớ. Hậu thế tin rằng ông đã tiên đoán chính xác về sự khởi đầu của Cách mạng Pháp, sự nổi lên của Napoleon và Hitler, thậm chí cả việc Tháp đôi ở thành phố New York bị phá hủy vào tháng 9/2001. Không lâu sau khi xảy ra vụ hỏa hoạn kinh hoàng tàn phá Nhà thờ Đức Bà Paris, có đồn đoán rằng sự việc này đã được Nostradamus tiên đoán trước đó. Những người ủng hộ nhà tiên tri Nostradamus tin rằng ông đã nhìn thấy trước vụ đại hỏa hoạn London năm 1666 kéo dài 5 ngày phá hủy gần như toàn bộ khu phố cổ London thời Trung Cổ. Mời các bạn xem video: Trái đất trải qua tháng 9 nóng nhất trong lịch sử. Nguồn: THĐT

