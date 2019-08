Loạt quái thú khổng lồ khiến con người điên cuồng săn đuổi

Bigfoot hay còn gọi Sasquatch (Chân to) là quái thú khổng lồ huyền thoại nổi tiếng thế giới. Sinh vật này được báo cáo xuất hiện lần đầu vào thế kỷ 19. Quái thú Bigfoot được mô tả có cơ thể to lớn, mang hình hài nửa người nửa vượn, sống chủ yếu ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương. Vào tháng 12/1959, người ta phát hiện dấu chân lớn bí ẩn tại Bluff Creek, California, Mỹ. Từ đây, nhiều người tin rằng quái vật Bigfoot là có thật và tổ chức các cuộc săn tìm sinh vật kỳ bí này. Thế nhưng, việc mãi không tìm ra bằng chứng chứng minh Bigfoot có thật nên cũng có người nghi ngờ sinh vật khổng lồ này bị hư cấu. Một quái vật khổng lồ thu hút sự quan tâm của dư luận là quái vật hồ Loch Ness sống ở hồ nước cùng tên của Scotland. Các nhân chứng mô tả quái vật hồ Loch Ness có kích thước to lớn, đặc biệt là chiếc cổ dài. Thỉnh thoảng sinh vật này mới nổi lên mặt nước. Người ta đã chụp được một số bức ảnh được cho là quái vật hồ Loch Ness. Trước sự việc bí ẩn này, nhiều chuyên gia, thợ săn sinh vật huyền bí đến hồ Loch Ness để tìm ra quái thú huyền thoại. Người tuyết Yeti là sinh vật huyền bí được cho sống tại khu vực dãy núi Himalaya lạnh giá và một vài vùng núi phương Bắc. Yeti được mô tả là sinh vật giống vượn nhưng cao lớn hơn con người. Các chuyên gia đã nghiên cứu, phân tích những bằng chứng như xương, tóc, răng và phân được cho là của Yeti thu được ở hang động Himalaya và cao nguyên Tây Tạng. Thế nhưng, kết quả nghiên cứu chỉ ra những mẫu vật này không thuộc về Yeti mà của một loài chó. Video: Phát hiện lỗ đen quái vật lớn bằng 1 tỷ Mặt trời (nguồn: VTC14)

Bigfoot hay còn gọi Sasquatch (Chân to) là quái thú khổng lồ huyền thoại nổi tiếng thế giới. Sinh vật này được báo cáo xuất hiện lần đầu vào thế kỷ 19. Quái thú Bigfoot được mô tả có cơ thể to lớn, mang hình hài nửa người nửa vượn, sống chủ yếu ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương. Vào tháng 12/1959, người ta phát hiện dấu chân lớn bí ẩn tại Bluff Creek, California, Mỹ. Từ đây, nhiều người tin rằng quái vật Bigfoot là có thật và tổ chức các cuộc săn tìm sinh vật kỳ bí này. Thế nhưng, việc mãi không tìm ra bằng chứng chứng minh Bigfoot có thật nên cũng có người nghi ngờ sinh vật khổng lồ này bị hư cấu. Một quái vật khổng lồ thu hút sự quan tâm của dư luận là quái vật hồ Loch Ness sống ở hồ nước cùng tên của Scotland. Các nhân chứng mô tả quái vật hồ Loch Ness có kích thước to lớn, đặc biệt là chiếc cổ dài. Thỉnh thoảng sinh vật này mới nổi lên mặt nước. Người ta đã chụp được một số bức ảnh được cho là quái vật hồ Loch Ness. Trước sự việc bí ẩn này, nhiều chuyên gia, thợ săn sinh vật huyền bí đến hồ Loch Ness để tìm ra quái thú huyền thoại. Người tuyết Yeti là sinh vật huyền bí được cho sống tại khu vực dãy núi Himalaya lạnh giá và một vài vùng núi phương Bắc. Yeti được mô tả là sinh vật giống vượn nhưng cao lớn hơn con người. Các chuyên gia đã nghiên cứu, phân tích những bằng chứng như xương, tóc, răng và phân được cho là của Yeti thu được ở hang động Himalaya và cao nguyên Tây Tạng. Thế nhưng, kết quả nghiên cứu chỉ ra những mẫu vật này không thuộc về Yeti mà của một loài chó. Video: Phát hiện lỗ đen quái vật lớn bằng 1 tỷ Mặt trời (nguồn: VTC14)