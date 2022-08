Loạt ảnh hiếm có về vùng đất thánh Jerusalem năm 1979

Khu chợ họp ở gần Cổng Damascus, Jerusalem năm 1979. Cổng Damascus là một trong những cổng chính của thành cổ Jerusalem. Đây là nơi bắt đầu của con đường từ Jerusalem đến Damascus thời xưa. Ảnh: Alan Denney Flickr. Binh sĩ Israel tuần tra trên đường phố Jerusalem. Người Israel đã giành quyền kiếm soát toàn bộ thành phố này từ cuộc chiến với khối Ả Rập năm 1967. Trước đó phần Đông Jerusalem nằm dưới sự quản lý của Jordan. Những người đàn ông Do Thái viếng thăm Bức tường Than Khóc hay Bức tường phía Tây, một địa điểm tôn giáo quan trọng của người Do Thái tọa lạc ở phố cổ Jerusalem. Những người đến nơi đây thường viết lời cầu nguyện trên một mảnh giấy và đặt trong một khe hở nào đó của bức tường. Buổi cầu nguyện ở Bức tường Than Khóc của những người phụ nữ thuộc phong trào Neshot Hakotel. Đây là một phong trào nữ quyền, có mục tiêu đấu tranh cho quyền được cầu nguyện của phụ nữ ở Bức tường Than Khóc, điều vốn bị cấm trong đạo Do Thái Chính thống. Một người đàn ông khất thực cạnh dòng người qua lại trên đường phố Jerusalem. Tấm bảng cầm trong tay người này có nội dung: "Đã 9 tháng không thể rời khỏi Israel vì gặp vấn đề với hộ chiếu". Tờ thông báo dán bên ngoài của một cửa hàng của người theo đạo Do Thái ở Jerusalem, có nội dung khuyến cáo phụ nữ đừng ăn mặc "bất lịch sự", cụ thể là mặc váy ngắn và áo không tay hoặc ngắn tay, dựa theo điều răn của Kinh Torah. Hai đứa trẻ ở khu vực Núi Đền, thành cổ Jerusalem. Đây là một thánh địa tôn giáo của cả Do Thái giáo, Cơ Đốc giáo và Hồi giáo. Mặt dưới mái vòm của thánh đường Mái vòm Đá, một điểm hành hương của người Hồi giáo nằm tại Núi Đền. Khung cảnh đời thường dưới một cánh cổng của thành cổ Jerusalem. Bên trong một ngôi quán của người Syria ở Jerusalem. Một cửa hàng bán đồ lưu niệm tại khu phố Ả Rập ở Jerusalem. Mời quý độc giả xem video: Ai Cập phát hiện thêm kho báu cổ đại với hơn 100 quan tài chứa xác ướp 2.500 năm | VTV24.

