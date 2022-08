Sống chậm giữa lòng Cố đô Kyoto của Nhật Bản năm 1980

Đền Kiyomizu-dera (Thanh Thủy tự), một di tích - thắng cảnh nổi tiếng của Kyoto, Nhật Bản năm 1980. Ngôi đền này được thành lập vào năm 798, nhưng các công trình hiện tại được xây dựng vào năm 1633. Hệ thống cột chống bằng gỗ, không dùng đến một chiếc đinh nào của đền Kiyomizu-dera. Chùa Kinkaku-ji (Kim Các Tự - chùa Gác Vàng), một địa điểm mang tính biểu tượng của Cố đô Kyoto. Công trình được khởi dựng 1397, được xây lại hai lần sau khi bị thiêu rụi trong chiến tranh Onin (1467-1477) và bị phóng hỏa năm 1950. Góc nhìn gần hơn về ngôi chùa dát vàng trứ danh Kyoto. Cổng chính của đền Heian-jingu (Bình An Thần Cung). Là một bản sao của cung điện Heian ở Kyoto xưa, công trình được xây năm 1895 để kỷ niệm 1.100 năm thành lập Kyoto (tên gọi cũ là Heian-kyo). Rồng đá trên bể nước dành cho người hành hương ở sân đền Heian-jingu. Cổng vào lâu đài Nijo (Nhị Điều). Lâu đài này được Mạc phủ Tokugawa cho xây năm 1679. Ba cô gái trong khuôn viên lâu đài Nijo. Khách sạn New Miyako ở Kyoto. Trong căn phòng tác giả bộ ảnh lưu trú ở Khách sạn new Miyako. Mời quý độc giả xem video: Lâu đài Nhật bản lơ lửng trong biển mây | Zing.

