Loạt ảnh chất lừ về phố cổ Hội An hai thập niên trước

Bên ngoài một quán cao lầu ở phố cổ Hội An. Ảnh: Christophe Boisvieux/ Getty Images. Các bà các cô mua bán cá ở chợ Hội An. Chùa Cầu, công trình lịch sử mang tính biểu tượng của Hội An, có từ thế kỷ 16. Một người phụ nữ đạp xe qua Chùa Cầu. Hội quán Phúc Kiến trên đường Trần Phú, khu vực trung tâm phố cổ Hội An. Hội quán này hình thành từ thế kỷ 17. Be gái ngủ trên Tấm phản ở hội quán Phúc Kiến. Tượng thờ trong hội quán Phúc Kiến. Trên con đường đất ở ngoại vi Hội An. Mộ phần của thương gia Nhật Bản Tani Yajirobei ở Hội An.

