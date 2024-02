Loài rồng được hình tượng hóa từ những sinh vật nào?

Một bức tượng rồng ở Slovenia. Ảnh: Wikipedia

Theo một số học giả, hình tượng con rồng được phát triển độc lập ở châu Âu, châu Á, châu Mỹ và nước Úc. Bằng cách nào điều này có thể xảy ra? Nhiều chuyên gia cho rằng hình tượng rồng có thể được truyền cảm hứng từ các động vật có thật.

Rắn

Adrienne Mayor, một nhà sử học người Mỹ, cho rằng hình tượng rồng dựa trên kiến thức dân gian hoặc sự phóng đại về các loài bò sát còn sống ngày nay.

Theo trang Heritage Daily, một trong những mô tả sớm nhất về loài rồng là chúng giống như những con rắn khổng lồ trong thần thoại của vùng Cận Đông cổ đại.