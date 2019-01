Lộ diện loạt “điểm nóng” về UFO tồn tại trên Trái đất

Thị trấn Roswell, New Mexico, Mỹ là một trong những " điểm nóng" về UFO và người ngoài hành tinh. Nguyên do là vì nhiều nhân chứng tuyên bố đã nhìn thấy UFO hay phát hiện mảnh vỡ đĩa bay của người ngoài hành tinh. Roswell được dư luận biết đến nhiều nhất thông qua sự kiện UFO rơi tại đây vào năm 1947. Ban đầu, giới chức Mỹ thừa nhận đã tìm thấy mảnh vỡ của UFO. Tuy nhiên, chỉ một thời gian ngắn sau đó, thông báo trên bị hủy bỏ và giới chức Mỹ đính chính vật thể rơi ở Roswell là của một khinh khí cầu thời tiết. Trước sự việc này, dư luận và giới truyền thông cho rằng, chính phủ Mỹ đã che giấu thông tin về việc UFO gặp nạn ở Roswell. Kể từ đó, rất nhiều người nghiên cứu về nơi này nhằm làm sáng tỏ những bí ẩn về UFO. Không chỉ thị trấn Roswell, Vùng 51 (Area 51) ở Nevada của Mỹ cũng được cho là có liên quan đến các hoạt động UFO. Do Vùng 51 được bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt và giới chức trách tiết lộ rất ít thông tin về nơi này nên dư luận đồn đoán đây là nơi chính phủ Mỹ nghiên cứu về UFO và người ngoài hành tinh. Thêm nữa, một số nhân viên, quan chức từng làm việc tại Vùng 51 khiến dư luận rúng động khi tiết lộ đã từng nhìn thấy UFO hay người ngoài hành tinh ở khu vực tuyệt mật này. Wycliffe Well ở Australia là một "điểm nóng" về UFO khi có hàng trăm báo cáo về việc nhìn thấy đĩa bay tại nơi này trong suốt vài thập kỷ qua. Rất nhiều nhân chứng tuyên bố đã nhìn thấy những ánh sáng bí ẩn hay vật thể lạ xuất hiện trên bầu trời Wycliffe Well. Nhiều người cho rằng những vật thể đó chính là UFO của người ngoài hành tinh. Mời độc giả xem video: Vật thể lạ giống UFO rơi xuống đường phố London (nguồn: VTC14)

