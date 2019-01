Lấy được con giáp nữ này chứng tỏ phúc khí nhà bạn rất lớn

Tuổi Hợi

Phụ nữ tuổi Hợi có tính cách cởi mở, rộng lượng và không bao giờ tính toán thiệt hơn. Khi kết hôn, con giáp này mang lại may mắn rất lớn cho chồng, chẳng thế mà con đường thăng quan tiến chức của đối phương ngày càng rộng mở, lên cao vùn vụt.

Ảnh minh họa.

Nếu lỡ xảy ra biến cố, người tuổi Hợi sẵn sàng đối mặt với khó khăn, vất vả để nắm tay chồng cùng nhau giải quyết. Vì cái nghĩa và tình cảm ấy mà cánh mày râu không bao giờ dám phản bội lại vợ, cả đời chỉ yêu thương đúng 1 người.

Tuổi Sửu

Những cô gái tuổi Sửu rất giống với hình mẫu phụ nữ thời xưa, chấp nhận đứng phía sau để chăm sóc gia đình, còn chồng lo việc kiếm tiền, bôn ba bên ngoài. Dù phải hy sinh cả thời gian, đam mê nhưng họ không 1 lời ca thán và coi đó là niềm hạnh phúc của mình.Những đứa trẻ do phụ nữ tuổi Sửu sinh ra đều rất hiểu chuyện, ngoan ngoãn, khi lớn lên thì học hành giỏi giang, tự gây dựng được sự nghiệp. Có vợ đẹp, con ngoan chính là niềm ao ước lớn nhất của các ông chồng. Do vậy, chẳng có lý do gì lại không chung thủy với vợ, người có công lớn nhất, tạo ra niềm hạnh phúc trong gia đình mỗi ngày.

Những đặc điểm ở phụ nữ khiến đàn ông mê say

1. Sự hấp dẫn về ngoại hình

Thật khó để đưa ra một chuẩn mực về sức hấp dẫn ngoại hình bởi nó tùy thuộc vào thẩm mỹ của cá nhân và xu hướng của xã hội. Có nhiều người thích phụ nữ “khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang”, người lại thích phụ nữ “mình hạc xương mai”, người thích phụ nữ “thể thao cần đối”.

Vì vậy để nam giới thích mình, cần tìm hiểu gu thẩm mỹ của nam giới đó. Còn theo xu thế xã hội, có những vùng coi phụ nữ da nâu vô cùng hấp dẫn, nhiều vùng lại thấy da càng trắng càng đẹp, nhiều vùng thích phụ nữ ăn mặc trưng diện nhiều vùng lại thích các cô nàng càng giản dị, đơn giản càng tốt. Tuy nhiên, không một cô gái nào được cho là hấp dẫn nếu cô có cơ thể xộc xệch, tóc tai bù xù, ăn mặc luộm thuộm.

2. Hài hước

Người phụ nữ thông minh rất có khả năng trở thành người phụ nữ hài hước bởi hài hước tích cực luôn đi cùng trí tuệ cao và kinh nghiệm sâu. Đàn ông luôn thích thú khi ở bên những người phụ nữ biết cách biến một ngày ảm đạm của họ trở nên bừng sáng bằng một câu nói đùa hay những phá cách thú vị rất riêng của phụ nữ.

3. Biết nhiều kỹ năng

Tuy nhiên, các kỹ năng sống cơ bản có thể được thay thế bởi các kỹ năng mềm như năng lực giao tiếp, kinh doanh, kiếm tiền, sáng tác. Những năng lực trên có thể giúp phụ nữ có thể chi trả cho bác sỹ, y tá, giúp việc hay dịch vụ…

